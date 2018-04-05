«Русгидро» привлечет 5 млрд рублей у Фонда развития Дальнего Востока для Сахалинской ГРЭС-2

«Русгидро» и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) подписали договор займа на сумму 5 млрд рублей для финансирования строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2, говорится в сообщении «Русгидро».

Срок займа составляет 8 лет, ставка — 5% годовых. Сделка одобрена советом директоров «Русгидро» в феврале 2018 года.

За счет средств займа будет профинансировано порядка 50% потребности в инфраструктуре Сахалинской ГРЭС-2.

«Предложенная Фондом льготная ставка позволит Русгидро снизить стоимость финансирования проекта и оптимизировать величину тарифа на электроэнергию», — говорится в сообщении.

Сахалинская ГРЭС-2 — один из ключевых инвестпроектов на Дальнем Востоке, реализуемых «Русгидро» в соответствии с указом президента РФ. Проект строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 включен в программу развития электроэнергетики Сахалинской области и признан приоритетным для финансирования правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Новая станция строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС и увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина. Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт. Годовая выработка электрической энергии — 840 млн кВт⋅ч. В качестве топлива станция будет использовать бурый уголь сахалинских месторождений.