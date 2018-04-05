Каждый третий застройщик работает в убыток

Каждый третий застройщик с начала года работает в убыток

В январе каждая третья строительная компания, по данным Росстата, сработала в убыток. Эксперты списывают это на сезонный фактор, но признают, небольшим игрокам становится все труднее.

Каждая третья компания из сектора строительства работает себе в убыток. Такой вывод следует из итогов январского мониторинга отрасли, проведенного Росстатом . Закончить первый месяц года в плюсе смогло 66,5% строителей, следует из данных ведомства.

Для сравнения, в начале прошлого года пропорция была схожей. 34,2% строительных компаний также сработали в минус, а 65,8% — зафиксировали какую-то прибыль.

При этом за год размер общей прибыли сектора вырос. Если в этом году общая прибыль строителей за январь составляет 31 млрд рублей, то в январе 2017 г. показатель был на 18,7% меньше. Что касается суммарной величины потерь, то они наоборот снизились. Сумма убытков компаний отрасли снизилась на 5,5% до 18,4 млрд рублей.

В строительной отрасли финансовые итоги реализации проектов, как собственных, так и в рамках госконтрактов, подводятся после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и поэтому смотря на цифры за месяц нельзя не учитывать фактор сезонности, отмечает финансовый директор ГК "А101" Дмитрий Трубников.

"Традиционно, перед новогодними праздниками люди часто принимают решение купить квартиру, а застройщики устраивают предновогодние акции, чтобы, в том числе, повысить годовые показатели. В итоге в январе-феврале часто можно наблюдать спад — и с точки зрения объемов продаж, и с точки зрения бухгалтерского учета", — поясняет топ-менеджер.

По его словам, результаты работы компании-застройщика за любой отдельно взятый месяц не могут дать объективную информацию о состоянии его дел. Например, цикл строительства одного монолитного дома составляет до 2-х лет, а девелоперы, которые занимаются проектами комплексного освоения территорий на сотни гектар, планируют свою деятельность на 7-10 лет вперед. При этом данные в отчетности, которую застройщики предоставляют контролирующим органам и которую использует Росстат, должны соответствовать определенным государственным нормативам. Они признают релевантными финансовые показатели по итогам года, а колебания допустимы даже по итогам кварталов.

С учетом длительного срока реализации проектов зачастую даже данные за год не являются репрезентативными, поскольку сроки признания выручки могут выходить за рамки отчетного периода, соглашается ведущий аналитик по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Николай Власов

При этом, по словам эксперта, чаще всего убытки фиксируют не крупные строительные компании, а небольшие и средние игроки. Зачастую они не могут на равных конкурировать с флагманами отрасли и вынуждены демпинговать чтобы удержать клиентов.

Также с убытками сталкиваются небольшие сервисные компании, работающие в отрасли и часто зарабатывающие на субподрядах у более крупных девелоперов. Очень часто такие компании представляют из себя небольшие бригады, работающие на спонтанном потоке заказов без привязанности к определенному заказчику. В 2015-2016 годах при сокращении рынка жилья наиболее чувствительным удар оказался именно для небольших подрядчиков у которых не было устойчивой контрактной базы, отмечают в "Эксперт РА".

В 2017 году по тем или иным причинам обанкротилось 3148 компаний из строительной отрасли, напоминает генеральный директор Рейтингового Агентства Строительного Комплекса (РАСК) Николай Алексеенко . Примерно столько же игроков — 3183 строительные компании — ушли с рынка и в 2016 году.

"97% из них — представители микро и малого бизнеса. У таких организаций значительно меньше объемов свободной ликвидности, чтобы на время заместить "эффект неплатежей", который сегодня ярко наблюдается в строительном секторе страны", — поясняет глава РАСК.

По его словам, причиной ухода небольших игроков с рынка можно также назвать растущую конкуренцию. Например, крупные игроки все чаще участвуют в "расторговке контрактов", которые ранее забирали представители малого бизнеса. Кроме того, значительно растет средняя цена контракта, что также существенно ограничивает возможность представителей МСП участвовать в конкурсных процедурах.

Участники рынка ожидают, что в перспективе нескольких лет конкуренция только усилится, а тренд на консолидацию и борьбу за эффект масштаба ускорится. Это связано с новыми требованиями к застройщикам, работающим с деньгами дольщиков, и планах правительства через несколько лет полностью отказаться от долевого строительства. Все это еще больше снизит маржу участников рынка, но для крупных игроков эффект будет менее чувствителен, чем для небольших компаний.