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Стоимость пасхального кулича в Ростове ниже, чем в среднем по России
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Стоимость пасхального кулича в Ростове ниже, чем в среднем по России 

Ростовские Вести 47 минут назад
Сервис бесплатных объявлений Юла выяснил, во сколько обойдется подготовка к Пасхе в город. За последний месяц количество поисковых запросов на куличи на портале возросло сразу в 20 раз. Из них 40% пришлось на предпраздничную неделю, когда россияне начали активную подготовку к празднику. Тогда же возросла и средняя стоимость куличей в стране. В Ростове-на-Дону на Юле объявления о продаже куличей начали появляться еще в начале марта. С тех пор их количество выросло почти в 20 раз. Сегодня средняя стоимость главного пасхального атрибута в городе составляет 246 рублей, что на 18% меньше, чем по стране (300 рублей). Самые дорогие куличи на сервисе объявлений продаются в Сочи (500 рублей), Ярославле и Краснодаре (по 450 рублей). Самые низкие цены — в Волгограде (109 рублей) и Челябинске (164 рубля).
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