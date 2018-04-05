Валаам вошел в тройку самых популярных у туристов-паломников мест

Рейтинг составлен по данным за последний год.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов-паломников города и поселки в регионах России

По данным сервиса, в Сортавальском районе туристы бронировали жилье в среднем на две ночи и тратили на проживание 3,3 тысячи рублей в сутки на семью.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и домов за последний год.