Валаам вошел в тройку самых популярных у туристов-паломников мест 

Рейтинг составлен по данным за последний год.
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов-паломников города и поселки в регионах России.
Первое место в списке самых популярных для паломнического туризма мест занимает Сергиев Посад в Московской области. Следом идут остров Валаам Сортавальского района Республики Карелия и село Дивеево в Нижегородской области.
По данным сервиса, в Сортавальском районе туристы бронировали жилье в среднем на две ночи и тратили на проживание 3,3 тысячи рублей в сутки на семью.
Ростов Великий (Ярославская область) и Соловки (Архангельская область) вошли в Топ-5 популярных у туристов-паломников городов России.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и домов за последний год.
По материалам: ptzgovorit.ru