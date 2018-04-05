Руководитель столичного Росреестра ответил на вопросы граждан в Приемной Президента РФ

В ходе общения с руководителем столичного Росреестра жители Москвы затронули такие темы, как оспаривание и пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимости, уточнение границ земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет и оформление права собственности.

Говоря о многоквартирных домах, руководитель Росреестра по Москве пояснил, что в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ, государственный кадастровый учет жилых и нежилых помещений, в том числе составляющих общее имущество, а также расположенных в доме машино-мест, осуществляется одновременно. При этом государственная регистрация права собственности на весь дом в целом не проводится.

Разъясняя порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, Игорь Майданов в очередной раз акцентировал внимание, что Росреестр не проводит кадастровую оценку. «Ранее этим занимались независимые оценщики, результаты работы которых граждане могут оспорить либо в суде, либо в комиссии при Управлении Росреестра. С этого года оценку проводят и будут нести всю полноту ответственности за результаты государственные бюджетные учреждения — ГБУ. И уже с 2019 года, в случае несогласия с оценкой, собственник, избегая разбирательств в суде или профильной комиссии при Росреестре, сможет обратиться с соответствующим обращением непосредственно в ГБУ. Этот инструмент позволит правообладателям сделать наименее трудозатратным оспаривание кадастровой стоимости для последующего начисления налога», — пояснил руководитель столичного Росреестра.

Помимо личного приема граждан в Приемной Президента Российской Федерации, а также доступных на постоянной основе консультаций в территориальных отделах, с декабря 2017 года Управлением Росреестра по Москве введена практика консультирования жителей города в префектурах административных округов столицы.

Так, каждую последнюю среду месяца в ходе встреч префектов с населением специалисты Росреестра дают разъяснения населению по вопросам регистрации прав на объекты недвижимости, постановки на кадастровый учет и другие. Ближайшая такая встреча состоится 25 апреля в каждом округе столицы.

Москвичи традиционно интересуются процедурами составления и регистрации договоров дарения недвижимости, оформлением наследства, уменьшением кадастровой стоимости квартир и загородной недвижимости, порядком представления информации из ЕГРН, а также возможностями защиты собственности от посягательств и мошеннических действий.