Ещё
Глава Росреестра рассказала, как оспорить кадастровую стоимость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Росреестра рассказала, как оспорить кадастровую стоимость 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
О том, как организована работа по оспариванию кадастровой стоимости, на «Деловом завтраке» в "Российской газете" рассказала заместитель министра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.
"Оспаривание стоимости возможно в рамках работы специально создаваемых комиссий. Эта функция возложена на Росреестр. Наша задача — обеспечить о техническую возможность работы комиссии, в состав которой входят представители оценочного сообщества, региональной власти и Росреестра. Комиссия рассматривает заявление конкретного гражданина или представителя юридического лица об оспаривании стоимости. Каждый год мы фиксируем рост обращений в эти комиссии. В прошлом году рост составил 22 процента. Такой же рост фиксируют и суды — было подано 16 тысяч исков по всей стране", — отметила Абрамченко.
Полностью интервью главы Росреестра Виктории Абрамченко читайте в номере «РГ» за 06.04.2018
Российская Газета: последние новости
СЭГЗ потратит более полумиллиарда рублей на техперевооружение Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль Медведев призвал очистить рынок от поддельных товаров
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус31
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи107
Юлия Скрипаль заговорила414
В России введут новую меру пресечения112
На Украине нашелся танк-мутант113
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение