Глава Росреестра рассказала, как оспорить кадастровую стоимость

"Оспаривание стоимости возможно в рамках работы специально создаваемых комиссий. Эта функция возложена на Росреестр. Наша задача — обеспечить о техническую возможность работы комиссии, в состав которой входят представители оценочного сообщества, региональной власти и Росреестра. Комиссия рассматривает заявление конкретного гражданина или представителя юридического лица об оспаривании стоимости. Каждый год мы фиксируем рост обращений в эти комиссии. В прошлом году рост составил 22 процента. Такой же рост фиксируют и суды — было подано 16 тысяч исков по всей стране", — отметила Абрамченко.

Полностью интервью главы Росреестра Виктории Абрамченко читайте в номере «РГ» за 06.04.2018