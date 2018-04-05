Половина столичных новостроек реализуется на месте бывших предприятий

Москве весьма активно застраиваются территории бывших предприятий. Как сообщают эксперты компании «БЕСТ-Новострой», в настоящее время около половины проектов на первичном рынке Москвы реализуется на территориях производственно-коммунального назначения. Так из 306 жилых комплексов 126 возводятся в рамках реорганизации промышленных зон во всех столичных округах.

Общая площадь проектов, реализуемых на территориях бывших предприятий, составляет 22,9 млн кв. м, более половины этого объема (51%) приходится на 3 округа — ЮВАО, ЮАО и СЗАО.

Аналитики «БЕСТ-Новострой» отмечают, что крупные промышленные территории осваиваются постепенно, реализуются как небольшие по масштабу объекты, так и крупные ЖК с длительным периодом строительства.