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Половина столичных новостроек реализуется на месте бывших предприятий
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Половина столичных новостроек реализуется на месте бывших предприятий 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Москве весьма активно застраиваются территории бывших предприятий. Как сообщают эксперты компании «БЕСТ-Новострой», в настоящее время около половины проектов на первичном рынке Москвы реализуется на территориях производственно-коммунального назначения. Так из 306 жилых комплексов 126 возводятся в рамках реорганизации промышленных зон во всех столичных округах.
Общая площадь проектов, реализуемых на территориях бывших предприятий, составляет 22,9 млн кв. м, более половины этого объема (51%) приходится на 3 округа — ЮВАО, ЮАО и СЗАО.
Аналитики «БЕСТ-Новострой» отмечают, что крупные промышленные территории осваиваются постепенно, реализуются как небольшие по масштабу объекты, так и крупные ЖК с длительным периодом строительства.
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