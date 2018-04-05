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Семья из Екатеринбурга отсудила 5 миллионов за пожар
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Семья из Екатеринбурга отсудила 5 миллионов за пожар 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пожар произошел в октябре 2016 года в переулке Грузинском, сообщает Накануне.RU. Квартира и вещи хозяев сильно пострадали, их ущерб был оценен в 3 млн 523 тыс. рублей. Виновником пожара стала компания «Екатеринбургэнергосбыт», поскольку пожар начался в электросетчике, установленном на опоре ЛЭП с отступлением от норм и находился в аварийном состоянии.
В связи с этим погорельцы обратились в суд и потребовали возместить ущерб и компенсировать моральный вред. Суд встал на сторону семьи и потребовал вернуть ей 5 млн 284 тысячи рублей компенсации. Также каждый член семьи получить 30 тысяч рублей за моральный вред. Всего компания должна выплатить истцам 5 млн 370 тыс. 915 рублей.
Ответчик пытался оспорить решение суд, но приговор был оставлен без изменений.
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