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Москомстройинвест: Штрафы на сумму более 3 млн руб. вынесены московским застройщикам-нарушителям в марте
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Москомстройинвест: Штрафы на сумму более 3 млн руб. вынесены московским застройщикам-нарушителям в марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Штрафы на сумму более 3 млн руб. вынесены московским застройщикам-нарушителям в марте 2018 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева. «В период с 1 по 30 марта мы вынесли 27 постановлений о наложении административных штрафов на сумму свыше 3 млн руб. Кроме того, в Службу судебных приставов было сдано 21 постановление для принудительного взыскания с застройщиков-нарушителей штрафов на общую сумму 1 млн 350 тыс. руб. За прошедший месяц специалисты комитета провели 21 проверку, из которых одна проверка — плановая документарная, 19 — внеплановые, одна проверка прошла совместно с прокуратурой и правоохранительными органами. С начала года проведено 43 проверки застройщиков», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
Он пояснил, что если компании-застройщики и их руководители, ранее привлеченные постановлениями комитета к административной ответственности в виде штрафов, не оплатили их в установленный срок, Москомстройинвест обращается в Службу судебных приставов с последующим взысканием штрафов в принудительном порядке.
«Одновременно составляется протокол о возбуждении административных дел по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»)», — отметил К. Тимофеев.
В пресс-службе уточнили, что в целом с начала года столичным застройщикам вынесены штрафы на сумму 9 млн 470 тыс. руб.
«Одна из основных задач проверок — выявить причины финансовых проблем застройщика либо проблем, связанных с нарушением сроков строительства объекта. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее будут предприняты меры в отношении застройщика, чтобы не допустить появления пострадавших граждан», — рассказал К. Тимофеев.
В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в Москве с привлечением средств граждан строится 500 объектов, 485 из них — по договорам долевого участия, 15 — в рамках жилищно-строительных кооперативов. Сегодня в столице действуют более 100 тыс. ДДУ на сумму порядка 1 трлн руб.
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