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Челябинцы распродают большие квартиры в отдалённых районах города
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Челябинцы распродают большие квартиры в отдалённых районах города 

74.ru 25 минут назад
Фото: 74.ru
Число больших квартир, выставленных на продажу в Челябинске, с начала года выросло на 34%, с 4 171 до 5 595 объектов. Дешевле всего такое жильё можно купить в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. К таким выводам пришли аналитики портала N1.RU. По данным специалистов, больше всего число квартир в продаже, в которых от трёх комнат и больше, появилось в Металлургическом, Советском и Тракторозаводском районах города — примерно по 40%, а наименьший рост отмечен в Центральном районе. — Февраль и март — это начало активного сезона на рынке недвижимости. Продавцы и покупатели активизировались. Большие квартиры в домах старого фонда с каждым годом устаревают и требуют серьёзных вложений в ремонт. Вероятно, их владельцы стремятся их продать, чтобы купить более современное, хоть и меньшее по площади жильё, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. По данным N1.RU, средняя стоимость трёхкомнатной квартиры за год практически не изменилась и составляет сейчас по всем районам города 3,2 миллиона рублей, средняя цена четырёхкомнатной также стоит на месте, застыв на отметке 4,5 миллиона рублей. При этом цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры за год снизились в среднем на 2–3%, до 1,5 миллиона рублей и 2,2 миллиона рублей за средний объект на рынке. Рейтинг доступности трёхкомнатных и четырёхкомнатных квартир по микрорайонам, Челябинск, апрель 2018
Район
Цена за 1 кв. м, рубли
Цена квартиры, рубли
Площадь квартиры, кв. м  1.
Металлургический
31 000  2 260 000  73  2.
Тракторозаводский
33 400  2 420 000  72  3.
Ленинский
33 800  2 410 000  71  4.
Калининский
40 200  3 440 000  84  5.
Советский
41 300  3 530 000  84  6.
Курчатовский
43 000  3 670 000  82  7.
Центральный
48 200  4 890 000  98  Динамика стоимости трехкомнатных квартир, Челябинск, рубли
Район
Март 2017
Январь 2018
Март 2018
Динамика за год  Динамика к началу года
Калининский
3 260 000  3 270 000  3 260 000  0%
-0,31%
Курчатовский
3 240 000  3 540 000  3 450 000  6,48%
-2,54%
Ленинский
2 470 000  2 400 000  2 360 000  -4,45%
-1,67%
Металлургический
2 360 000  2 270 000  2 190 000  -7,2%
-3,52%
Советский
3 260 000  3 290 000  3 310 000  1,5%
0,61%
Тракторозаводский
2 510 000  2 410 000  2 340 000  -6,7%
-2,9%
Центральный
4 450 000  4 550 000  4 400 000  -1,1%
-3,3%
Общий итог
3 210 000  3 300 000  3 200 000  -0,3%
-3%
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