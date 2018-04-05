Челябинцы распродают большие квартиры в отдалённых районах города 

Число больших квартир, выставленных на продажу в Челябинске, с начала года выросло на 34%, с 4 171 до 5 595 объектов. Дешевле всего такое жильё можно купить в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. К таким выводам пришли аналитики портала N1.RU. По данным специалистов, больше всего число квартир в продаже, в которых от трёх комнат и больше, появилось в Металлургическом, Советском и Тракторозаводском районах города — примерно по 40%, а наименьший рост отмечен в Центральном районе. — Февраль и март — это начало активного сезона на рынке недвижимости. Продавцы и покупатели активизировались. Большие квартиры в домах старого фонда с каждым годом устаревают и требуют серьёзных вложений в ремонт. Вероятно, их владельцы стремятся их продать, чтобы купить более современное, хоть и меньшее по площади жильё, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. По данным N1.RU, средняя стоимость трёхкомнатной квартиры за год практически не изменилась и составляет сейчас по всем районам города 3,2 миллиона рублей, средняя цена четырёхкомнатной также стоит на месте, застыв на отметке 4,5 миллиона рублей. При этом цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры за год снизились в среднем на 2–3%, до 1,5 миллиона рублей и 2,2 миллиона рублей за средний объект на рынке. Рейтинг доступности трёхкомнатных и четырёхкомнатных квартир по микрорайонам, Челябинск, апрель 2018
№
Район
Цена за 1 кв. м, рубли
Цена квартиры, рубли
Площадь квартиры, кв. м 1.
Металлургический
31 000 2 260 000 73 2.
Тракторозаводский
33 400 2 420 000 72 3.
Ленинский
33 800 2 410 000 71 4.
Калининский
40 200 3 440 000 84 5.
Советский
41 300 3 530 000 84 6.
Курчатовский
43 000 3 670 000 82 7.
Центральный
48 200 4 890 000 98 Динамика стоимости трехкомнатных квартир, Челябинск, рубли
Район
Март 2017
Январь 2018
Март 2018
Динамика за год Динамика к началу года
Калининский
3 260 000 3 270 000 3 260 000 0%
-0,31%
Курчатовский
3 240 000 3 540 000 3 450 000 6,48%
-2,54%
Ленинский
2 470 000 2 400 000 2 360 000 -4,45%
-1,67%
Металлургический
2 360 000 2 270 000 2 190 000 -7,2%
-3,52%
Советский
3 260 000 3 290 000 3 310 000 1,5%
0,61%
Тракторозаводский
2 510 000 2 410 000 2 340 000 -6,7%
-2,9%
Центральный
4 450 000 4 550 000 4 400 000 -1,1%
-3,3%
Общий итог
3 210 000 3 300 000 3 200 000 -0,3%
-3%