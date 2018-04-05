Челябинцы распродают большие квартиры в отдалённых районах города

Число больших квартир, выставленных на продажу в Челябинске , с начала года выросло на 34%, с 4 171 до 5 595 объектов. Дешевле всего такое жильё можно купить в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. К таким выводам пришли аналитики портала N1.RU. По данным специалистов, больше всего число квартир в продаже, в которых от трёх комнат и больше, появилось в Металлургическом, Советском и Тракторозаводском районах города — примерно по 40%, а наименьший рост отмечен в Центральном районе. — Февраль и март — это начало активного сезона на рынке недвижимости. Продавцы и покупатели активизировались. Большие квартиры в домах старого фонда с каждым годом устаревают и требуют серьёзных вложений в ремонт. Вероятно, их владельцы стремятся их продать, чтобы купить более современное, хоть и меньшее по площади жильё, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . По данным N1.RU, средняя стоимость трёхкомнатной квартиры за год практически не изменилась и составляет сейчас по всем районам города 3,2 миллиона рублей, средняя цена четырёхкомнатной также стоит на месте, застыв на отметке 4,5 миллиона рублей. При этом цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры за год снизились в среднем на 2–3%, до 1,5 миллиона рублей и 2,2 миллиона рублей за средний объект на рынке. Рейтинг доступности трёхкомнатных и четырёхкомнатных квартир по микрорайонам, Челябинск, апрель 2018

№

Район

Цена за 1 кв. м, рубли

Цена квартиры, рубли

Площадь квартиры, кв. м 1.

Металлургический

31 000 2 260 000 73 2.

Тракторозаводский

33 400 2 420 000 72 3.

Ленинский

33 800 2 410 000 71 4.

Калининский

40 200 3 440 000 84 5.

Советский

41 300 3 530 000 84 6.

Курчатовский

43 000 3 670 000 82 7.

Центральный

48 200 4 890 000 98 Динамика стоимости трехкомнатных квартир, Челябинск, рубли

Район

Март 2017

Январь 2018

Март 2018

Динамика за год Динамика к началу года

Калининский

3 260 000 3 270 000 3 260 000 0%

-0,31%

Курчатовский

3 240 000 3 540 000 3 450 000 6,48%

-2,54%

Ленинский

2 470 000 2 400 000 2 360 000 -4,45%

-1,67%

Металлургический

2 360 000 2 270 000 2 190 000 -7,2%

-3,52%

Советский

3 260 000 3 290 000 3 310 000 1,5%

0,61%

Тракторозаводский

2 510 000 2 410 000 2 340 000 -6,7%

-2,9%

Центральный

4 450 000 4 550 000 4 400 000 -1,1%

-3,3%

Общий итог

3 210 000 3 300 000 3 200 000 -0,3%

-3%