Челябинцы активно распродают трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры

Жители Челябинска весной резко начали продавать трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры, рассказала «АиФ-Челябинск» специалист портала о недвижимости Анастасия Гринёва

Так, число квартир большой площади, выставленных на продажу в мегаполисе, с начала года выросло на 34%. Сейчас аналитики сайта «N1.ru» насчитали 5,5 тыс. таких объектов. Активнее всего челябинцы распродают трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры в Металлургическом, Советском и Тракторозаводском районах Челябинска. Там средняя цена квадратного метра варьируется от 31 до 41 тыс. рублей. Неохотнее всего горожане избавляются от жилья в Центральном районе, хотя «квадрат» там стоит порядка 48 тыс. рублей.

«Февраль и март — это начало активного сезона на рынке недвижимости. Большие квартиры в домах старого фонда с каждым годом устаревают и требуют серьёзных вложений в ремонт. Вероятно, владельцы стремятся их продать, чтобы купить более современное, хоть и меньшее по площади жильё», — говорит Анастасия Гринёва. По данным риелторов, средняя стоимость «трёшки» в Челябинске за год практически не изменилась и составляет по всем районам города 3,2 млн рублей. Средняя цена четырёхкомнатной квартиры также стоит на месте — 4,5 млн рублей. При этом однокомнатные и двухкомнатные квартиры немного подешевели — до 1,5 млн рублей и 2,2 млн рублей соответственно.

Напомним, ранее аналитика рассказали, что самая дорогая квартира в Челябинске стоит 18 млн рублей.