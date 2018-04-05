Туроператоры отметили рост спроса на российские горнолыжные курорты минувшей зимой

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Российский горнолыжный туризм в организованном сегменте заканчивает зимний сезон 2017-2018 гг. в плюсе. Ряд крупных игроков отчитались о росте продаж горнолыжных туров по России : «Библио-Глобус» (свыше 60%), TUI Россия (30%), «Русский Экспресс» (по отдельным курортам — 50-100%), АЛЕАН (свыше 20%). Несмотря на незначительное падение организованного спроса на горный кластер Сочи у ряда компаний, который они связывают с трендом оттока туристов в сегмент самостоятельного бронирования, такой спад был скомпенсирован ростом спроса на курорты Алтая и Приэльбрусья. Так, у туроператора ICS Travel Group фиксируется снижение спроса на Красную Поляну на 3% год к году, но продажи туров на другие российские горнолыжные курорты выросли на те же 3%, таким образом, в целом объемы продаж остались на уровне 2017 г.», — рассказали в АТОР.

Отмечается, что лидером в сегменте горнолыжного туризма является Красная Поляна.

«Безусловным российским фаворитом в сегменте горнолыжного туризма является Красная Поляна, на который пришлось в этом зимнем сезоне до 85% запросов на горнолыжный отдых в России. У большинства игроков рынка Красная Поляна, по предварительным итогам этого зимнего сезона, стабильна в продажах или показывает двузначный рост продаж», — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, горнолыжные склоны Европы в этом году также выросли в продажах на российском рынке. У разных компаний доля России в горнолыжных продажах составляет, в зависимости от ассортимента, от 80 до 15%.