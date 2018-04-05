Как получить квартиру по переуступке

В постоянной рубрике «Юридическая консультация» мы отвечаем на вопросы наших читателей на юридическую тему и даем советы, которые помогут выиграть судебную тяжбу или отстоять свои права.

Хочу приобрести квартиру по переуступке права на основании инвестиционного договора. Дом уже давно введен в эксплуатацию, но вот право собственности можно получить только через суд. Застройщик оказался недобросовестным. Много непонятных моментов, но цена мне подходит. Скажите, на какие документы я должен обратить внимание?

Владимир, Москва , ЗАО ОТВЕТ ЮРИСТА

— Прежде всего, вам следует изучить инвестиционный договор и обратить особое внимание на то, кто является инвестором, а кто — соинвестором. Внимательно проследите цепочку участников по переуступке, в том случае, если переуступка уже осуществлялась неоднократно. Очень важно, чтобы были оформлены все документы по взаиморасчетам, предоставлены оригиналы всех документов и платежных поручений.

Если переуступки по данному объекту недвижимости уже случались, вам необходимо иметь на руках все документы, позволяющие установить логическую цепочку взаиморасчетов. Например, инвестор А передал соинвестору В определенный объект недвижимости, а тот, в свою очередь, выполнил все финансовые обязательства в полном объеме, о чем свидетельствует платежное поручение и акт передачи квартиры. Во всех последующих переуступках необходимо придерживаться той же системы.

Если вы приобретаете квартиру у физического лица, то благоразумно было бы запросить выписку из психоневрологического диспансера и взять нотариально заверенное согласие второго супруга (если в браке) на продажу. Если продавец в браке не состоит, то нотариально заверенное подтверждение семейного положения.

Так как дом уже сдан, попросите предоставить квитанции об оплате коммунальных платежей, чтобы исключить задолженности.

Прежде чем заключать подобную сделку, постарайтесь собрать информацию о том, с какими проблемами уже столкнулись собственники квартир в этом доме при оформлении собственности. Посмотрите судебную практику по этому объекту.

Не торопитесь принимать поспешных решений, не исключено, что привлекательная цена — будущая проблема.