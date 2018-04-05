Ещё
Вдова ветерана ВОВ из Башкирии добилась получения сертификата на жильё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Вдова ветерана ВОВ из Башкирии добилась получения сертификата на жильё 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В городе Октябрьский вдова ветерана ВОВ получила сертификат на получение жилья, сообщает прокуратура Башкирии.
Женщина проживала в старом, полуразрушенном доме. Из-за трещин в стенах температура зимой опускалась ниже нормы.
Несмотря на это, в 2014 году межведомственная комиссия признала дом пригодным для проживания. Вдова не раз обращалась к чиновникам за пересмотром решения, но пожилой женщине отказывали. Прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений законодательства.
После этого дом признали непригодным для проживания. Это позволило бабушке встать в очередь на получение жилья. Сейчас она получила для этих целей сертификат на сумму свыше 1,3 млн рублей.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе сирота-инвалид почти 30 лет ждала законную квартиру Мэрия Уфы незаконно передала фирме землю стоимостью 40 млн рублей На обновление роддома №3 в Уфе выделят 1,5 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение557
Новый облик Леонтьева удивил Интернет60
Российских олигархов ждет «сюрприз»73
На пляже Таиланда нашли «Чужого»44
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение