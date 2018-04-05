Вдова ветерана ВОВ из Башкирии добилась получения сертификата на жильё

В городе Октябрьский вдова ветерана ВОВ получила сертификат на получение жилья, сообщает прокуратура Башкирии

Женщина проживала в старом, полуразрушенном доме. Из-за трещин в стенах температура зимой опускалась ниже нормы.

Несмотря на это, в 2014 году межведомственная комиссия признала дом пригодным для проживания. Вдова не раз обращалась к чиновникам за пересмотром решения, но пожилой женщине отказывали. Прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений законодательства.

После этого дом признали непригодным для проживания. Это позволило бабушке встать в очередь на получение жилья. Сейчас она получила для этих целей сертификат на сумму свыше 1,3 млн рублей.