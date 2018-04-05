ДОМ.РФ ищет первоклассных юристов 

Компания объявила тендер на подрядчика по оказанию юридических услуг. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, единому институту развития в жилищной сфере в лице АО «ДОМ.РФ» необходимы специалисты, которые будут представлять интересы заказчика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах всех инстанций. Кроме того, по условиям закупки подрядчик будет представлять интересы общества на стадии исполнительного производства и в возможных спорах с государственными органами. Срок окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре истекает 12 апреля 2018 года. Напомним, что, как ранее сообщал портал ЕРЗ, АО «ДОМ РФ» создано в марте 2018 года на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и полностью принадлежит государству. В числе причин, побуждающих государство изменить название компании, назывались расширение задач и полномочий АИЖК и передача ему 100% акций банка «Российский капитал». Учредитель ДОМ. РФ — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Основное направление деятельности компании — оказание комплексной поддержки жилищному сектору, повышение уровня доступности жилья для граждан, развитие рынка ипотечного кредитования. Объем функций ДОМ.РФ постоянно растет, что неизбежно влечет увеличение числа возможных судебных споров, в том числе с застройщиками, приобретающими у ДОМ.РФ земельные участки федеральной собственности на торгах.