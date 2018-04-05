ДОМ.РФ ищет первоклассных юристов 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Застройщики начали менять наименования в соответствии с требованиями нового закона

Росреестр: количество регистраций прав собственности на машино-места опережает темпы 2017 года на 427% (графики)

Опубликован ТОП по вводу жилья за первый квартал 2018 года