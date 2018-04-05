Застройщики начали менять наименования в соответствии с требованиями нового закона 

В числе первых это сделал один из крупнейших девелоперов Воронежской области СК ВЫБОР. Фото: www.kr-gazeta.ru Как неоднократно сообщал портал ЕРЗ, с 1 июля 2018 года девелоперские компании, работающие на рынке долевого строительства, должны соответствовать целом ряду новых требований. Один из разделов этих требований регламентирует дополнительные признаки, которым должна соответствовать организация, чтобы иметь право называться застройщиком. В числе этих признаков, в частности, не менее трех лет опыта участия в строительстве МКД, разрешения на ввод в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв. м МКД и наличие в наименовании словосочетания «специализированный застройщик». При этом закон не содержит прямых норм о том, что при нарушении указанных требований контролирующий орган отказывает застройщику в выдаче заключения о соответствии (часть 2.2 статьи 19 214-ФЗ), либо о том, что нарушающий указанные требования застройщик не имеет право привлекать средства участников долевого строительства (статья 3 214-ФЗ). Вместе с тем, согласно первому абзацу части 2 статьи 3 214-ФЗ, право на привлечение средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик. А организация, не соответствующая указанным требованиям, застройщиком не является. По совокупности норм можно сделать вывод о том, что организация, не соответствующая указанным требованиям, не вправе осуществлять привлечение средств участников долевого строительства. А поскольку к этим требованиям, как уже отмечалось, относится и слова «специализированный застройщик» в наименовании организации, ряд девелоперских компаний уже сейчас, не дожидаясь лета, начали приводить свои названия в соответствие новым требованиям. В частности, у СК ВЫБОР (2-е место в ТОП застройщиков Воронежской области) с 22 марта название юридического лица изменилось на следующее: «Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик „ВЫБОР“. В ближайшие месяцы такие же изменения ожидаются еще у более 5 000 юридических лиц. Фото: www.rshb.ru СПРАВКА ЕРЗ: СК ВЫБОР Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 172 604 кв. м Объектов строительства — 13 (в 5 ЖК) Место в ТОП по РФ — 108-е Место в ТОП по Воронежской области — 2-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 229 967 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2016 г. — 18-е Объем ввода жилья в 2017 г. — 215 855 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 г. — 20-е