Когда в дом зайти страшно: инструкция для жителей Тюмени, как признать свое жилье аварийным

Прогнивший пол, плесень повсюду, трещины на стенах, протекающая дырявая крыша, затопленные подвалы, сырость, отлетающие кирпичи… Многие жители Тюмени вынуждены сталкиваться с такой обстановкой каждый день. Буквально вчера, 3 апреля, жильцам дома № 2 по улице Геологоразведчиков пришлось в срочном порядке покидать свои квартиры — комиссия по чрезвычайным ситуациям сочла, что пятиэтажка небезопасна. По состоянию на 4 апреля, дом внесен в список аварийных и подлежащих сносу.

Что делать, если вы живете в разваливающемся многоквартирном доме, и как добиться расселения или ремонта — разбираемся вместе.

С чего начать

Собственники квартир могут добиться признания дома аварийным. Здание, в зависимости от состояния, могут снести или поставить в план на реконструкцию.

Первым шагом на пути признания дома непригодным для проживания станет обследование. Экспертиза обойдется в круглую сумму — несколько десятков тысяч рублей владельцам квартир придется выложить из собственного кармана.

С полученным заключением и документами, подтверждающими право собственности на квартиры, нужно обратиться в межведомственную комиссию при администрации города. К пакету документов нужно приложить заявление. Дополнительно жильцы могут подкрепить свое обращение письменными жалобами на состояние дома. Все документы можно подать через центр госуслуг или лично в комиссию, там же возможно заполнить и само заявление.

— Закон не запрещает собственникам самим заниматься вопросами признания дома аварийным, но чаще всего это делается через управляющую компанию или ТСЖ, хоть это и не входит в перечень общих услуг, которые они предоставляют, — рассказал 72.ru Владимир Васильев , исполнительный директор ассоциации управляющих компаний Тюменской области . — Они организовывают общее собрание, на котором, в том числе, решается вопрос об оплате экспертизы. Затраты ложатся на плечи собственников помещений.

В своей работе межведомственная комиссия будет опираться только на заключения экспертов, кроме того, они лично приедут на место и посмотрят, соответствуют ли выводы экспертов действительности. При необходимости межведомственная комиссия может заказать повторную экспертизу.

Документы также можно подать в межведомственную комиссию по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, пригодным (или непригодным) для проживания граждан, по адресу: улица Советская, 20 кабинет 104, окно «ТГИК», телефон: 397-359. Здесь принимают по будням: с понедельника по четверг с 08:45 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

После подачи заявления остается только ждать. На принятие решения у комиссии будет 30 дней. На заседании по вопросу признания дома аварийным могут присутствовать и жители. Обычно о предстоящем собрании власти уведомляют через сайт администрации Тюмени. На него могут прийти собственники всех жилых и нежилых помещений в этом доме.

Решение об окончательном статусе здания принимается большинством голосов членов комиссии.

Вариант 1. Комиссия сказала: «Да!»

Если дом признается аварийным, то его исключают из региональной программы капремонта. Если в здании еще живут люди, то его стараются поддерживать в нормативном состоянии. Собственники автоматически попадают в очередь на переселение, которая формируется по дате и номеру решения межведомственной комиссии. То есть людей расселяют в порядке признания домов аварийными. Выскочить вперед могут только жильцы многоквартирников, попавших в зону ЧС (если не планируется разработка плана по восстановлению конструкций здания) или получивших повреждения несущих и ограждающих конструкций в результате ДТП.

Строгих сроков по переселению нет. Процесс идет в порядке очереди и в пределах бюджетных возможностей. Переезжают люди в квартиры, равнозначные по площади, в некоторых случаях жилье может быть больше на пару квадратов. Из одной комнаты или «однушки» вас переселят в «однушку» площадью не более 46 квадратов, из двух комнат или двухкомнатной квартиры — в «двушку» площадью не более 67 квадратов, из трех комнат или трехкомнатной квартиры — в «трешку» площадью не более 90 квадратов. Вместо жилплощади собственники могут получить и возмещение — деньги на покупку другого жилья.

В случае, если дом признают подлежащим сносу или реконструкции, жителей все равно расселят. В первом случае многоквартирник разберут по кирпичикам, а во втором — местные власти либо найдут инвестора, либо сделают необходимую работу за бюджетные деньги. Расселения придется ждать несколько лет. Например, пансионат на улице Карла Маркса признали аварийным и подлежащим реконструкции еще в конце прошлого года. Но отселить местных жителей должны до января 2029 года. На данный момент в списке домов-расселенцев числится более 170 многоквартирников. А вот аварийных домов, подлежащих сносу, в реестре 405.

Вариант 2. Комиссия сказала: «Нет!»

Комиссия, основываясь на экспертном заключении, может вынести и отрицательное решение. Возможно, многоквартирник находится в плохом, но не критичном состоянии, и все основные конструкции надежны. Тогда собственникам придется биться за ремонт, ведь бремя содержания многоэтажки лежит на них. Люди могут требовать перенесения сроков капремонта — с поздних на более ранние.

— Городские власти формируют трехлетний план по капремонту, и серьезных запретов на передвижение сроков проведения работ нет, — пояснил Владимир Васильев. — Управляющая компания или ТСЖ, опять же с заключением экспертов, оценивших состояние дома, обращается в администрацию. Власти основываясь на выводах экспертов уже принимают решение что именно и когда будут делать за счет средств из фонда капремонта.

Так дом сможет попасть в программу капремонта раньше запланированного срока.

До 2020 года в Тюмени капитально отремонтируют более тысячи домов.