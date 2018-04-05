Штрафы на 1,44 млн руб. выписаны с 1 по 30 марта подмосковным застройщикам за нарушения закона 214-ФЗ 

Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«В период с 1 по 30 марта ведомством вынесено 22 постановления о наложении административных штрафов (за нарушения 214-ФЗ — прим. Агентства «Москва») на сумму 1 млн 440 тыс. руб. За прошедший месяц специалисты Главгосстройнадзора провели 24 проверки, из которых 10 — внеплановые документарные, 14 — внеплановые выездные проверки целевого использования привлеченных денежных средств участников долевого строительства. С начала года проведена 41 проверка застройщиков», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что в целом с начала 2018 г. столичным застройщикам вынесены штрафы на сумму 11 млн 240 тыс. руб.
«Основная задача надзорных мероприятий выявить причины финансовых проблем застройщика или проблем, связанных с нарушением сроков строительства объекта для принятия мер, что позволит снизить риски и повысить гарантии обеспечения законных прав дольщиков», — отметил Р. Тагиев.
Как добавили в пресс-службе, в настоящее время в Московской области с привлечением средств граждан строится 1 тыс. 871 объект: 1 тыс. 805 объектов по договорам долевого участия (ДДУ), 66 — в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Сегодня в Подмосковье действуют более 164,2 тыс. ДДУ на сумму порядка 657,9 млрд руб.