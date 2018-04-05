Ещё
Штрафы на 1,44 млн руб. выписаны с 1 по 30 марта подмосковным застройщикам за нарушения закона 214-ФЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штрафы на 1,44 млн руб. выписаны с 1 по 30 марта подмосковным застройщикам за нарушения закона 214-ФЗ 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«В период с 1 по 30 марта ведомством вынесено 22 постановления о наложении административных штрафов (за нарушения 214-ФЗ — прим. Агентства «Москва») на сумму 1 млн 440 тыс. руб. За прошедший месяц специалисты Главгосстройнадзора провели 24 проверки, из которых 10 — внеплановые документарные, 14 — внеплановые выездные проверки целевого использования привлеченных денежных средств участников долевого строительства. С начала года проведена 41 проверка застройщиков», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что в целом с начала 2018 г. столичным застройщикам вынесены штрафы на сумму 11 млн 240 тыс. руб.
«Основная задача надзорных мероприятий выявить причины финансовых проблем застройщика или проблем, связанных с нарушением сроков строительства объекта для принятия мер, что позволит снизить риски и повысить гарантии обеспечения законных прав дольщиков», — отметил Р. Тагиев.
Как добавили в пресс-службе, в настоящее время в Московской области с привлечением средств граждан строится 1 тыс. 871 объект: 1 тыс. 805 объектов по договорам долевого участия (ДДУ), 66 — в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Сегодня в Подмосковье действуют более 164,2 тыс. ДДУ на сумму порядка 657,9 млрд руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожарные локализовали возгорание площадью 20 кв. м в квартире на проспекте Маршала Жукова Подмосковная полиция задержала подозреваемых в краже у бизнесмена 42 млн руб. Почти 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с сентября 2017 г.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи136
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус31
Юлия Скрипаль заговорила414
На Украине нашелся танк-мутант122
В России введут новую меру пресечения113
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение