Хабаровским подтопленцам выделили квартиры в опасном доме

Дом на улице Шевчука, 25 — крепкая «сталинская» двухэтажка, построенная в 1949 году японскими военнопленными. Людмила Максимовна и Леонид Семенович Пуличевы прожили в трехкомнатной квартире на втором этаже больше 40 лет. Здесь же выросли их дети, появилась внучка… Жили, как говорится, да не тужили.

Но отлаженная тихая жизнь семьи кончилась с приходом в их дом амурских волн. Район «затона», где расположены здания по улицам Шевчука, Ремесленной, Оборонной, пострадал от наводнения больше всего. Именно здесь федеральные каналы снимали апогей стихии. Видеокадры, на которых вода поднималась до окон первых этажей, облетели весь мир.

После вхождения реки в берега дом Пуличевых, как и другие, был признан аварийным и подлежащим сносу. Соседи получили квартиры в новостройке по улице Юнгов, в том же районе.

— Нам позвонили из мэрии и пообещали, что жилье на Юнгов нас будет ждать, вот только нужно решить один нюанс. Главными нанимателями-квартиросъемщиками являются мои отец и мать. А дети и внуки — второстепенные члены семьи, — рассказывает дочь Людмилы Пуличевой Лариса Лагунова. — Нужно было через суд признать, что моя дочь является законной внучкой моего отца. Мы бумаги отправили, но оказалось, что документ на признание ребенка членом семьи составлен некорректно.

Пока писали исковое заявление заново да исправляли ошибку, допущенную кем-то в судебных документах в фамилии отца (Пичуев вместо Пуличев), квартиры в заветной многоэтажке разобрали. Пуличевым пришлось участвовать в жеребьевке.

Волей случая им достались квартиры на улице Александровской в строящемся микрорайоне на окраине Хабаровска

— Ларисе с внучкой дали однокомнатную, а нам с мужем и сыном — двухкомнатную. Но пока мы судились, сын женился, родился внук. Как же мы теперь должны ютиться: пять человек в двух комнатушках? — восклицает Людмила Максимовна. — И еще. На Шевчука — все в шаговой доступности. В нашем доме есть аптека, два магазина. Внучка бегала в школу через дорогу, остановка — под боком. А тут ничего нет! Автобус ходит раз в несколько часов, потому что заполняемость плохая. Ближайшая школа для девочки — на Трехгорной, это очень далеко!

Но проблема даже не в размере жилплощади и отсутствии инфраструктуры, говорят подтопленцы. Симпатичные разноцветные новостройки возведены на краю оврага, чьи склоны до начала строительства не укрепили. С каждым годом пропасть подбирается все ближе к домам. Сейчас между ними и обрывом — примерно два метра неукрепленной земли и сетка, заботливо ограждающая детей от опасности свалиться вниз.

Дом, в котором семье Пуличевых выделили квартиры, с каждым годом сползает все ближе к оврагу

Жильцы дома, среди которых — льготники, бюджетники, взявшие квартиру в ипотеку, уже несколько лет кричат об опасности.

— Квартиру здесь получили мои дети-инвалиды. Много лет мы стояли в очереди, ждали, а теперь и сами не рады. По стенам идут трещины, дом приподнялся. Отопление не централизованное: воду нагревает газовый баллон в подвале, а трубы газовые пустили между стенами. Мы боимся, что в любую минуту можем взорваться: дом играет и гуляет, — признается жительница дома № 41 по улице Александровской Любовь Васильевна.

Дворник, отсыпающий овраг специально привезенным гравием, машет рукой: «Это пока нам администрация приказывает подсыпать, а через несколько лет снимет дома с баланса — и все! Тут мало людей живет — видите: на балконе вывеска об аренде и продаже?»

Людмила Пуличева согласно кивает:

— В администрации города мне предлагают сдавать эту квартиру студентам, а самой на полученные средства нанимать квартиру в городе. Но, извините, сколько мне заплатят за жилье на окраине и сколько отдам за квартиру в центре? А продать я ее никому не продам, кто ж у меня купит?

Поэтому сейчас супруги Пуличевы живут в старой квартире. Они — единственные, кто отказался уехать из аварийного дома. В ноябре 2016 года семью выселяли приставы, но решение суда позволило им вернуться обратно. Света и тепла в доме нет, а воду Людмила Максимовна набирает из сливного бачка. Лариса Лагунова с дочкой и ее брат с семьей квартиры снимают.

— При этом плату за коммунальные услуги с нас берут по обоим адресам: и с Шевчука, где мы по-прежнему прописаны, и с Александровской. Хотя договор соцнайма по новому адресу мы не заключали, ключи не брали и не вселялись. У меня арестовывают «детские», у родителей списывают долги с пенсии, — возмущается Лариса.

Между тем экспертиза, которую сделали в следственном комитете , подтверждает опасения жильцов на Александровской.

"По несущим и ограждающим конструкциям домов №№ 43, 45, 47 по улице Александровской имеются дефекты в виде вертикальных, диагональных и горизонтальных трещин, являющихся осадочными, смещение и осадка стен и фундаментов усматривается в направлении оврага. Данные дефекты и деформации, происходящие по конструкциям дома, небезопасны для жильцов, несут угрозу для их жизни и здоровья", — значится в заключении экспертов.

Однако в администрации города не разделяют позицию экспертов. Согласно бумагам мэрии, Пуличевы — Лагуновы уже давно въехали в новое жилье.

— Существует межведомственная комиссия, которая создается органами местного самоуправления, для признания домов аварийными. Пуличевы не обращались с заявлением в администрацию города для проведения экспертизы. Дом непригодным для проживания и аварийным не признан. Работы по благоустройству прилегающей территории и укреплению оврага должна была проводить строительная компании. Вины администрации в этом нет, — пояснил представитель мэрии Руслан Сафаров

Прямая речь

— Низкое качество жилья для пострадавших от наводнения людей было, пожалуй, главным поводом для нареканий еще три-четыре года назад. Я на недавней встрече с подтопленцами специально задал вопрос, есть ли какие-то нерешенные вопросы. Чего-то такого, что было бы не доделано здесь, я не услышал. Я считаю, что работа проведена хорошо. А вот что касается защиты от наводнений будущих периодов, это другая тема. Ее надо довести до конца.