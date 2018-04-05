В Якутии снизили планы по строительству жилья

В 2017-м республика стала на Дальнем Востоке безусловным лидером по вводу жилья, установив рекорд: 634,6 тысячи квадратных метров. Высокие темпы строительства в первую очередь были связаны с тем, что здесь пришлось расселять огромное количество аварийных домов. За пять лет действия федеральной программы на это ушло 30 миллиардов рублей, и каждый год республика завершала с очередным рекордным показателем. В результате новые квартиры получили около 30 тысяч человек, а 11 тысяч обветшавших домов были снесены.

Это отнюдь не означает, что с аварийными бараками здесь покончено. Наоборот, их стало еще больше. Населенные пункты в Якутии застроены преимущественно деревянными домами, и сейчас они массово ветшают. По словам вице-премьера правительства республики Игоря Никифорова, с января 2012 года, когда начали составлять новый реестр, суммарная площадь подлежащего сносу жилья уже перевалила за 1,3 миллиона квадратных метров, а число нуждающихся в расселении приблизилось к 65 тысячам.

— Чтобы решить проблему, надо вводить по 700 тысяч квадратных метров жилья ежегодно, — считает зампред.

Однако в 2018-м денег на это из федерального бюджета уже не будет — Москва взяла передышку. Не желая терять год, местные власти решили продолжить программу за счет региональной казны. Первоначально планировали выделить на это три миллиарда рублей, но из-за сложностей с наполнением бюджета сумму урезали до 500 миллионов.

— Хотя бы часть нуждающихся переселим, — отметил глава республики Егор Борисов

Прежде солидный объем госзаказа давал стабильную работу не только крупным компаниям, но и мелким предприятиям в большинстве улусов. Теперь даже с учетом нескольких региональных программ (обеспечение жильем молодых семей, ветеранов, инвалидов, детей-сирот и других категорий граждан) делить между строителями будут уже не миллиарды, а миллионы бюджетных рублей. Поэтому план по жилищному строительству на этот год сократили до 520 тысяч квадратных метров.

За первые три месяца 115 тысяч «квадратов» уже сдано. Понятно, что предприятия доводили до ума объекты, начатые ранее. Но это почти столько же, сколько за весь прошлый год было сооружено на Камчатке, Чукотке, в Магаданской области и ЕАО вместе взятых. Для разгона — вполне нормально.

В Якутии населенные пункты застроены деревянными домами, и сейчас они массово ветшают: с 2012 года суммарная площадь аварийных квартир перевалила за 1,3 миллиона квадратных метров

Спокойнее других в условиях сокращения бюджетных вливаний будут чувствовать себя, пожалуй, предприниматели, занимающиеся строительством индивидуального жилья. Для бригад плотников горячая пора наступает каждую весну вне зависимости от количества денег в инвестпрограммах.

— Этот год для нас начался вообще шикарно. Уже в середине февраля приступили к строительству двухэтажного дома в пригороде Якутска , и почти сразу же бригаду пришлось делить: появился еще один заказ. Сейчас ребята раскатывают старые постройки на дачном участке — хозяин решил поставить там коттедж. Наметки на объекты есть вплоть до августа. Работы море, думаю об укрупнении бригады, — рассказывает предприниматель Гаврил Слепцов.

Объемы индивидуального жилищного строительства в Якутии в последнее время довольно велики. В прошлом году около трети введенного жилья (201,3 тысячи квадратных метров) пришлось на такие дома. И нет предпосылок к тому, чтобы в 2018-м эта тенденция пошла на спад.

Не заметить годичного перерыва в финансировании расселения ветхого и аварийного жилья мог бы и целый город — Якутск. В 2015 году здесь запустили свой аналогичный проект, превышающий по объему запланированных инвестиций все, что за пять лет было вложено в республику по федеральной программе.

Мэрия договорилась с крупной китайской компанией о комплексной застройке трех самых неблагоустроенных кварталов. Бараки предполагалось снести вчистую, а на освободившейся территории до 2022 года возвести современный микрорайон. Всех жителей снесенных завалюх по мере строительства обещали расселять в новые дома, и еще осталось бы множество квартир на продажу.

В проект инвестор из Поднебесной собирался вложить 40 миллиардов рублей. Два года назад торжественно заложили фундамент первого здания. И на этом все встало.

Поначалу мэр Якутска Айсен Николаев рассказывал, что работы вот-вот возобновятся. Руководители китайской фирмы тоже обещали: мы готовы начать строительство, как только будут решены проблемы технологических присоединений. Но с каждым разом обещания становились все менее уверенными.

В сентябре прошлого года китайская компания была исключена из числа членов СРО «Союз строителей Якутии». Это повлекло аннулирование выданного ей ранее свидетельства о допуске к работам на территории России . Самый масштабный проект стал самым большим провалом. На прошлой неделе Айсен Николаев заявил, что мэрия расторгает договор с китайским партнером.

Тем временем