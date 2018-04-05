Спецрасследование. «Черные риелторы» нового поколения

Истории как под копирку. Люди обращаются в микрофинансовые организации, занимают крупные суммы под большие проценты и заодно подписывают отступные на свои квартиры. Там сказано, что в случае просрочки их недвижимость переходит в собственность МФО, и, судя по всему, эти организации работают вовсе не для того, чтобы давать деньги и зарабатывать на процентах. Им нужны квартиры.

Так когда-то поступали «черные риелторы». Но они спаивали жильцов, селили их в дома престарелых, а бывало, и убивали. Нынешние герои поступают гуманнее, однако цель и средства в общем-то похожи.

Москвичка Ольга некогда владела трехкомнатной в московском районе Марфино. Бабушка болела раком, были долги. Она заняла в компании «Кредитфинанс» 5 млн рублей. Под ворохом документов оказалась отступная.

— Я не подписывала эту отступную, то есть это соглашение об отступном на мою квартиру.

— А чья же подпись?

— Подпись моя, моя рука. Мне эти два листа последних, там, где мои подписи, получается, подсунули. Когда я подписывала, там была куча этих договоров.

В итоге Ольга лишилась квартиры рыночной стоимостью в 10 млн рублей. На вопрос, почему пошла в МФО, отвечает: у нее плохая кредитная история. И вообще, изначально она пошла к брокеру, который обещал дать денег, а потом перевести кредит в банк. И все хором уверяли, что с квартирой ничего не будет. Закончилось тем, что двое крепких мужчин попросили добровольно освободить жилье. Если нет, предупредили, что будет хуже.

Аналогичная история — у жительницы Подмосковья Юлии. Кредит в компании «Центр займов 365» взяла ее мама — больше миллиона рублей. У родственницы онкология, понадобились средства. Была просрочка, но уверяли, что ничего страшного. Страшное случилось, когда женщину с тремя детьми начали выселять из квартиры. Сейчас Юлия вспоминает, как ее мама заняла деньги:

«Ей кто-то позвонил, сказал, они знают, что ей нужны деньги, давайте встретимся. Они встретились в кафе, стали спрашивать, что она имеет в собственности, какое имущество. После этого ей позвонили, отказали. Потом ей какой-то Виктор позвонил, сказал, что у них есть телефон Марины. Ей позвонила Марина и привела ее в эту организацию — «Центр займов».

Еще одна история актера Сергея Фролова , известного по сериалу «Папины дочки». Он получил в наследство от мамы квартиру, потом выяснил, что вместе с жильем к нему перешел многомиллионный долг, а после к нему приехала женщина и заявила, что квартира теперь принадлежит ей. Здесь фигурирует компания «Международное кредитное бюро». По данным Business FM, она, а также «Кредитфинанс» и «Центр займов 365», могут быть связаны. Юрист «Центра займов 365» Георгий Поляков это опроверг, но он не скрывает, что в свое время имел отношение к «Кредитфинанс».

— ООО «Кредитфинанс» какое-то отношение к вам имеет? Вам эта организация известна?

— Я в ней когда-то работал.

— Работали сначала в одной, потом, соответственно, перешли в другую?

— Да, рынок маленький. Я представлял интересы «Кредитфинанс» в суде, по доверенности как юрист.

— Между собой эти компании — «Центр займов» и «Кредитфинанс» — не связаны? Или все-таки связаны?

— Нет, никаким образом не связаны, насколько мне это известно.

Заемщикам объясняют: это что-то вроде ипотеки. Но есть принципиальная разница. При ипотеке, после просрочек и коллекторов, квартиру забирают по суду. Ее продают с аукциона по максимальной цене и оставшиеся после расчета с банком деньги — отдают должнику. Здесь же квартира продается за полцены в свои руки. Должник остается ни с чем.

Во многих похожих кейсах фигурируют одни и те же юристы, одни и те же новые собственники квартир, одни и те же их доверенные лица. И по закону, если уж следовать букве, — криминала не видно. Сами пришли в МФО, сами подписали отказ от квартир. На одной чаше гражданское право, на другой — мораль. Комментирует председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий:

Алексей Линецкий председатель правления Московского юридического агентства «Если все подобные договоры поставить под сомнение, то может быть разрушена гражданская стабильность в обороте, связанная с такими МФО. Либо государство должно их вовсе запретить, либо, если такие действия законны, суды не могут просто так, на основании общей морали и понятия справедливости, расторгать такие договоры, руководствуясь тем, что как же так, люди остались без квартиры».

В сети попадаются в основном пожилые женщины. Они не понимают, что брать крупные суммы у МФО крайне рискованно и уж тем более — передавать права на квартиру. А то, что недвижимость потом в полцены продают явно аффилированным покупателям, уже наталкивает на мысль, что все происходит не в гражданской, а в уголовной плоскости.