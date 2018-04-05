Налог на бани и гаражи на дачных участках будут начислять автоматически

При этом данные в реестр могут попасть даже без ведома собственников — представителям властей теперь не обязательно заходить на участки, они могут использовать аэрофотосъемку и данные беспилотников, и налоги будут начислены автоматически.

В этом году в России стартует масштабная кампания по постановке недвижимости на учет. По оценкам Счетной палаты , в РФ может насчитываться 100-150 миллионов незарегистрированных в ЕГРН объектов.

Любые капитальные строения — гаражи, бани и прочие сооружения — являются объектами налогообложения вне зависимости от типа земель, если им присвоен соответствующий номер в ЕГРН.