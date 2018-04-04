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Врачам компенсируют стоимость аренды жилья в Котельниках
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Врачам компенсируют стоимость аренды жилья в Котельниках 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Узкопрофильным медицинским работникам компенсируют стоимость аренды жилья в Котельниках. Об этом сообщил телеканал «360».
По словам главы Котельников Ирины Польниковой, данная мера позволит привлечь высококвалифицированных врачей разных специальностей.
"Одна из приоритетных наших задач — это привлечение узкопрофильных медицинских работников на территорию. Вышли на Сибирский государственный медицинский университет в Томске и разместили у них на сайте информацию о том, что ждем специалистов", — отметила Ирина Польникова.
Глава городского округа уточнила, что требуются педиатры, терапевты и другие специалисты узкой направленности.
"Готовы поначалу компенсировать стоимость аренды жилья и далее рассматривать вопрос о предоставлении квартир тем специалистам, кто останется работать на нашей территории", — заявила Ирина Польникова.
Также власти Котельников планируют провести совещание с риелтором по выбору жилья, чтобы при трудоустройстве врачу сразу же предлагалась квартира.
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