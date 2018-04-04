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В Сети придумали, как избавиться от москвича-нудиста, выживающего соседку
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В Сети придумали, как избавиться от москвича-нудиста, выживающего соседку 

Ридус 26 минут назад
Фото: Ридус
Рунет всколыхнуло видео, в котором москвич разгуливает совершенно голым по коммунальной квартире, чтобы выжить свою соседку.
По информации Telegram-канала 112, некий господин Садыкходжаев приобрел несколько комнат в столичной квартире. Чтобы стать единоличным обладателем недвижимости, пожилой мужчина ходит по комнатам в голом виде. Таким образом он надеется смутить соседку и вынудить ее продать ему оставшуюся комнату.
Находчивый эксгибиционист аналогичным образом смог заполучить другую квартиру — предыдущая жертва сдалась, устав от вида его обнаженного тела.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с голым мужчиной, который как ни в чем не бывало занимается домашним хозяйством.
В интернете пользователи предложили женщине идеи, как можно избавиться от хитроумного соседа. Ей посоветовали снимать мужчину на видео и «вести трансляцию», «завести скунса», воспользоваться шокером и даже сдать комнату гомосексуалам, которые «быстро заставят его одеться».
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