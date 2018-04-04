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Орловцам рассказали как правильно покупать нежвижимость
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Орловцам рассказали как правильно покупать нежвижимость 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Росреестр по Орловской области рекомендует жителям региона, прежде, чем заключить сделку с недвижимостью, лично убедиться в отсутствии ареста или обременения.
Чтобы стать законным владельцем недвижимого имущества, необходимо внести в Единый государственный реестр недвижимости запись о праве собственности на объект.
Государственные регистраторы прав в соответствии с заявлениями граждан и юридических лиц вносят такие записи в случае, если в отношении недвижимого имущества нет зарегистрированной записи об ограничении в виде ареста (запрещения). Ее наличие не позволит провести сделку, даже если все остальные условия, обговоренные с продавцом, были выполнены.
Чтобы застраховаться от действий недобросовестных продавцов недвижимости, умышленно скрывающих информацию об объектах, важно самостоятельно убедиться в отсутствии ареста (запрещения), а также получить достоверные сведения о собственнике. Для этого следует заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.
Получить выписку может любой желающий, обратившись в МФЦ. Срок подготовки документа до 3-х дней. Все необходимые актуальные сведения можно также получить бесплатно с помощью электронного сервиса Росреестра «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online».
Региональный Росреестр информирует, что всего в настоящее время в ЕГРН содержится более 97 тысяч актуальных записей об арестах (запрещениях) в отношении земельных участков, зданий, помещений, сооружений и др. Только за первые 3 месяца текущего года специалистами орловского Росреестра уже зарегистрировано свыше 600 арестов (запрещений).
Сообщение Орловцам рассказали как правильно покупать нежвижимость появились сначала на РИА 57.
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