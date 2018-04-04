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В Москве продолжат сносить самострои
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Собянин: Москва продолжит избавляться от незаконных самостроев 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва продолжит программу по сносу незаконно возведенных самостроев. За последние годы столица избавилась от нескольких сотен таких объектов, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"Нам нужно продолжать работу с самостроем. За последние годы мы снесли сотни объектов самостроя, которые не проходили должную экспертизу строительную, санитарную, противопожарную, которые располагались на опасных городских коммуникациях. Мы много раз говорили, что эти объекты не должны работать. Много было дискуссий на эту тему", — сказал он в эфире телеканала "ТВ-Центр".
Снос павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в Москве в ночь на 9 февраля 2016 года. Тогда был начат демонтаж 97 объектов, а всего под снос попали 103 объекта. Предприниматели заявляли, что имели право собственности на торговые объекты и всю разрешительную документацию, подтвержденную решениями судов.
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