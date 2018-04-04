В Москве продолжат сносить самострои

Собянин: Москва продолжит избавляться от незаконных самостроев

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Власти Карелии планируют за три года провести капитальный ремонт более 800 домов

Mail.ru Group покупает цифровое агентство недвижимости и интегрирует его с сервисом "Юла"

Спасатели эвакуировали около 20 жителей из жилого дома на Урале из-за пожара