В Красногорске ремонт в пострадавших от потопа квартирах выполнят в сжатые сроки

В пострадавших от потопа квартирах в доме №15 по улице Пионерской в Красногорске планируют в сжатые сроки выполнить ремонт, сообщил « РИАМО в Красногорске» руководитель проекта подрядной организации «Стиль-1» Дмитрий Мартынов

В марте жители дома №15 по улице Пионерской пожаловались в соцсетях на то, что после произведенного в их доме капитального ремонта в подъезде и ряде квартир случился потоп, обрушилась часть оштукатуренного фасада. В среду на оъекте побывала комиссия из представителей Фонда капитального ремонта Московской области , управления регионального технадзора капитального ремонта, подрядчика, управляющей компании.

«С представителями каждой из 10 пострадавших квартир проведены личные встречи, выполнены обследования, согласованы работы по ремонту квартир либо возмещению ущерба. Восстановительные работы будут выполнены в максимально сжатые сроки, согласованные с жильцами», — сказал Мартынов.

Житель одной из квартир на верхнем этаже пострадавшего дома Иван Дудин рассказал, что по стенам почти две недели текла вода.

«Стены до сих пор влажные! Две недели под подоконником стояло ведро. Соседи снизу думали, что у нас батареи протекли — до них тоже вода дошла. В комнатах от сырости отошли обои», — сказал Дудин.

Он пояснил, что в квартиру приходили представители управляющей компании, но акты до сих пор не подписаны.

Представитель УК «ДЕЗ» пояснил «РИАМО в Красногорске», что жильцу необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы завершить этот процесс.