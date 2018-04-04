Ещё
В Красногорске ремонт в пострадавших от потопа квартирах выполнят в сжатые сроки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красногорске ремонт в пострадавших от потопа квартирах выполнят в сжатые сроки 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
В пострадавших от потопа квартирах в доме №15 по улице Пионерской в Красногорске планируют в сжатые сроки выполнить ремонт, сообщил «РИАМО в Красногорске» руководитель проекта подрядной организации «Стиль-1» Дмитрий Мартынов.
В марте жители дома №15 по улице Пионерской пожаловались в соцсетях на то, что после произведенного в их доме капитального ремонта в подъезде и ряде квартир случился потоп, обрушилась часть оштукатуренного фасада. В среду на оъекте побывала комиссия из представителей Фонда капитального ремонта Московской области, управления регионального технадзора капитального ремонта, подрядчика, управляющей компании.
«С представителями каждой из 10 пострадавших квартир проведены личные встречи, выполнены обследования, согласованы работы по ремонту квартир либо возмещению ущерба. Восстановительные работы будут выполнены в максимально сжатые сроки, согласованные с жильцами», — сказал Мартынов.
Житель одной из квартир на верхнем этаже пострадавшего дома Иван Дудин рассказал, что по стенам почти две недели текла вода.
«Стены до сих пор влажные! Две недели под подоконником стояло ведро. Соседи снизу думали, что у нас батареи протекли — до них тоже вода дошла. В комнатах от сырости отошли обои», — сказал Дудин.
Он пояснил, что в квартиру приходили представители управляющей компании, но акты до сих пор не подписаны.
Представитель УК «ДЕЗ» пояснил «РИАМО в Красногорске», что жильцу необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы завершить этот процесс.
РИАМО: последние новости
Уже почти 1,7 млн билетов на ЧМ‑2018 распределили с сентября 2017 года Департамент градостроительной политики Москвы внес 6 эффективных проектов в спецреестр Купеческие малоэтажки на стрелке Немецкого рынка в Москве получили охранный статус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня11
Россия созвала Совбез ООН417
У России нашелся неожиданный защитник40
Трамп потребовал платы за Сирию119
В США нашли способ уничтожить супероружие России156
Видео
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение