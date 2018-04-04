Департамент градостроительной политики Москвы внес 6 эффективных проектов в спецреестр

В реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования включили 39 новых проектов, шесть из которых внес департамент градостроительной политики столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сергей Лёвкин. «Объекты, включенные в реестр, рекомендуются к использованию на всей территории Российской Федерации , поскольку соответствуют всем критериям экономической эффективности, применяемым к такого рода объектам», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы

Он добавил, что проектирование объектов велось с учетом всех современных требований на основании положений действующих СНиП, СанПиН и СП с учетом нужд маломобильных граждан.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, успешно зарекомендовавшие себя технические и технологические решения позволяют эффективно расходовать бюджетные средства при многократном использовании проектов из реестра.

Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования при строительстве объектов за счет бюджета закреплено законодательно. Для признания проектной документации экономически эффективной повторного использования она должна соответствовать утвержденным правительством России критериям.

Документация должна содержать: наличие положительного заключения Мосгосэкспертизы; полную информацию об объекте, в том числе графическую часть; подтверждение соответствия показателям энергетической эффективности не ниже класса «С»; документ, подтверждающий передачу исключительного права собственности на проектную документацию повторного использования городу.

«При этом сметная стоимость строительства объекта капстроительства не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную с применением утвержденных Минстроем России укрупненных нормативов цены строительства. После получения полной информации по объекту она выносится на рассмотрение нормативно-технического совета при Минстрое», — уточняется в сообщении.

Всего в реестре в настоящее время находится 228 объектов.