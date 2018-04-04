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Евпатория стала одним из самых бюджетных курортов для отдыха в мае
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Евпатория стала одним из самых бюджетных курортов для отдыха в мае 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Саки и Евпатория возглавили рейтинг российских курортов, за отдых на которых в майские праздники туристы заплатят меньше всего. Как отмечает КИА, это список основан на результатах бронирования отелей и квартир в период с 29 апреля по 10 мая.
В Топ-10 самых недорогих курортов юга страны в указанный период, в частности, входят Саки, Евпатория, Судак, Феодосия, Алупка и Керчь в Крыму, а также Анапа, Геленджик и Ейск в Краснодарском крае.
Отмечается, что туристы в мае отправляются на курорты юга России в среднем на 9 ночей и готовы потратить на проживание менее двух тысяч рублей в сутки. Добавим, отдых в городе Саки в период майских праздников обойдётся в 580 рублей в сутки, в Евпатории — 920 рублей, в Анапе — 990 рублей.
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