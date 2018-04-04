На Урале начали строить коттеджи по экостандарту

По словам представителей этой организации, сегодня в сегменте строительства малоэтажного жилья заняты в основном малые и средние компании, которые живут одним днем. Каждая старается переманить клиента, а тот, не будучи профи в технологиях, диктует исполнителям, как построить комфортный дом в его понимании. Именно поэтому в радиусе 50-70 километров от Екатеринбурга порядка 100 коттеджных поселков застраиваются хаотично. Также в структуре загородных предложений очень много участков без подряда.

Отсутствие четкого взаимодействия между игроками рынка на уровне производственной кооперации, а также с госорганами и финансовыми институтами привело к тому, что банки отказываются финансировать малоэтажку: для них это проекты высокого риска. Впрочем, как и для потребителя: в Интернете около 500 предложений от застройщиков, работающих в окрестностях уральской столицы, покупателям сложно сориентироваться, так что для некоторых мечта о коттедже откладывается лет на 10, а то и больше.

— И потребители, и банки ждут продукта совершенно иного качества, проектируемого на основе BIM (Building Information Modeling — информационное моделирование зданий. — Прим. ред.) и сертифицированного по стандарту GREEN ZOOM. Нужно системно взаимодействовать с заказчиком. Начать лучше с пилотных проектов, отработав на них механизмы господдержки и банковского кредитования, — считает Владимир Алексейцев , исполнительный директор консорциума малоэтажного строительства НП «Уральский строительный кластер». — В других регионах, где малоэтажку рассматривают как вектор устойчивого развития территории, объемы ввода совершенно другие. Допустим, в Белгородской области в прошлом году из 1,3 миллиона квадратных метров жилья 1,1 миллиона пришлось именно на МЖС.

GREEN ZOOM дает понятные рекомендации, основанные на исследовании общественного мнения. Это позволяет предложить именно то, что реально нужно населению

Напомним, что система «зеленого» строительства была разработана в 2014 году Российской гильдией управляющих и девелоперов. Она базируется на последней, четвертой, версии американской системы LEED, но адаптирована к российским реалиям и не противоречит отечественному законодательству. Основная цель — повысить качество любого девелоперского проекта по шести направлениям: расположение и экологичность застраиваемой территории, энергоэффективность объекта и снижение вредных выбросов в атмосферу, экологичность строительных и отделочных материалов, а также внутренней среды в целом.

Хабаровске, Владивостоке и По данным НИИ устойчивого развития в строительстве, которое курирует развитие GREEN ZOOM с 2016 года, сегодня в России сертифицирован уже 31 объект в Москве Санкт-Петербурге , Екатеринбурге, Казани Тюмени . Общее снижение эксплуатационных затрат для них составило 150 миллионов рублей в год, экономия энергоресурсов — 90,5 мегаватта в час. Но все это либо общественные здания, либо высотные жилые комплексы, подчеркивает руководитель рабочей группы по разработке системы GREEN ZOOM Вера Бурцева, хотя рекомендации разработаны и для МЖС.

— Цена сегодня — уже не приоритет, люди выбирают качество и удобство. Думаю, тренд задан на ближайшие 20 лет. Мы живем в регионе, где достаточно высок уровень внешнего загрязнения, на этот фактор мы повлиять не в силах, но внутреннюю среду можно организовать, — рассуждает Максим Сунин, чья компания строит под Екатеринбургом коттедж по параметрам GREEN ZOOM. — К тому же сегодня остро стоит вопрос грамотного встраивания новых объектов в существующую городскую среду. GREEN ZOOM дает понятные рекомендации, основанные на исследовании общественного мнения. Это позволяет предложить именно то, что реально нужно населению, а не то, на что рассчитан бюджет в части благоустройства территорий.

По словам предпринимателя, главная задача — создать энергоэффективный дом с низким классом энергопотребления (менее 10 киловатт в час). Правда, он сам уже успел столкнуться с проблемой нехватки стройматериалов нужного качества.

мнение

— В 2017 году из двух миллионов квадратных метров жилья, введенных в регионе, на МЖС пришлось около 40 процентов, в Екатеринбурге — всего 70 тысяч метров из 1,1 миллиона. Что поможет активизировать малоэтажное строительство? Я считаю, одна из самых подготовленных категорий потребителей для такого типа жилья — многодетные семьи: они получают бесплатно участки для возведения домов (подано около 90 тысяч заявлений по всему Среднему Уралу), федеральный и региональный маткапитал. Кроме того, появилась возможность брать ипотеку под шесть процентов годовых на землю с подрядом. Все упирается в законодательство: если сегодня государство софинансирует поселки МЖС, оно обязано провести туда воду, канализацию, отопление, асфальтированную дорогу. Причем в городе на одном гектаре можно построить 10-17 тысяч квадратных метров жилья и вернуть стоимость подключения к сетям за счет земельных аукционов, за городом — всего тысячу. Кто будет вкладываться в такие поселки? Мы хотим инициировать поправки в Бюджетный кодекс, чтобы в перечне обязательных требований к малоэтажным проектам остались только электросети. Это и освещение, и отопление с помощью энергоэффективного оборудования. Все остальные вопросы можно решить другими средствами: пробурить скважины для подачи холодной воды, есть современная альтернатива и у централизованной канализации.