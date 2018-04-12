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В России ужесточат лицензионный контроль управляющих компаний
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В России ужесточат лицензионный контроль управляющих компаний 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который вводит новый состав административного правонарушения — управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Об этом говорится в сообщении Минстроя, поступившем в "Газету.Ru".
Уточняется, что наказание за такие нарушения будут ужесточены.
"Минстрой России последовательно совершенствует лицензионный контроль управляющих компаний. В том числе, была введена дифференцированная ответственность управляющих компаний, в зависимости от степени грубости совершенного нарушения лицензионных требований. Рассмотренная сегодня норма вводит новый состав административного правонарушения — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований", — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.
Как стало известно, в число грубых нарушений лицензионных требований войдет ненадлежащее содержание общего имущества, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан, неготовность дома к осенне-зимнему периоду или невыполнение обязанности по заключению договоров на поставку коммунальных ресурсов для общедомовых нужд. Также в этот перечень входит наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за коммунальные услуги за два расчетных периода или некорректную работу аварийно-диспетчерской службы.
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