Требования к выбору управляющей организации для многоквартирного дома предложили ужесточить

Порядок проведения органами местного самоуправления конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами предложили усовершенствовать рядом положений о выборе управляющей организации и платы за ремонт дома.

Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный специалистами Минстроя , размещён во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.

Документ предусматривает, в частности, уменьшение стоимости договора управления и направлен на совершенствование порядка выбора управляющей компанией для многоквартирного дома.

Также под кредиторской задолженностью организации, претендующей стать управляющей компанией, предложено понимать совокупность её краткосрочных и долгосрочных обязательств, предполагающих неисполненные обязанности в пользу кредитора, которые приводят к уменьшению капитала этой организации, включая обязательства по кредитам и займам.

Другим важным требованием к управляющей компании кабмин предлагает считать отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за два и более расчётных периода, подтверждённой актами сверки либо решением суда.

Кроме того, кандидат в управляющую компанию многоквартирного дома не должен иметь задолженности по оплате административных штрафов за правонарушения в сфере управления домами.

При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может быть более двукратного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, который устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса.