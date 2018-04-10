Требования к выбору управляющей организации для многоквартирного дома предложили ужесточить 

Порядок проведения органами местного самоуправления конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами предложили усовершенствовать рядом положений о выборе управляющей организации и платы за ремонт дома.
Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный специалистами Минстроя, размещён во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.
Документ предусматривает, в частности, уменьшение стоимости договора управления и направлен на совершенствование порядка выбора управляющей компанией для многоквартирного дома.
Также под кредиторской задолженностью организации, претендующей стать управляющей компанией, предложено понимать совокупность её краткосрочных и долгосрочных обязательств, предполагающих неисполненные обязанности в пользу кредитора, которые приводят к уменьшению капитала этой организации, включая обязательства по кредитам и займам.
Другим важным требованием к управляющей компании кабмин предлагает считать отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за два и более расчётных периода, подтверждённой актами сверки либо решением суда.
Кроме того, кандидат в управляющую компанию многоквартирного дома не должен иметь задолженности по оплате административных штрафов за правонарушения в сфере управления домами.
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может быть более двукратного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, который устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса.