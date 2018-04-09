Почти 1,5 млн куличей продали за предпасхальную неделю в Подмосковье

right"По всему региону на ярмарках, в розничных магазинах, в кафе и ресторанах были реализованы 1,444 миллиона куличей", — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что этот показатель в 1,5 раза превышает итоги продаж прошлого года.

В Минпотребрынка отметили, что на подмосковных ярмарках и в торговых сетях была представлена преимущественно региональная продукция — куличи, испеченные на подмосковных хлебокомбинатах, а также в частных пекарнях и пекарнях при монастырях.