Ещё
Почти 1,5 млн куличей продали за предпасхальную неделю в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 1,5 млн куличей продали за предпасхальную неделю в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почти 1,5 миллиона куличей продано в Подмосковье в предпасхальную неделю, говорится в сообщении Минпотребрынка региона.
right"По всему региону на ярмарках, в розничных магазинах, в кафе и ресторанах были реализованы 1,444 миллиона куличей", — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что этот показатель в 1,5 раза превышает итоги продаж прошлого года.
В Минпотребрынка отметили, что на подмосковных ярмарках и в торговых сетях была представлена преимущественно региональная продукция — куличи, испеченные на подмосковных хлебокомбинатах, а также в частных пекарнях и пекарнях при монастырях.
"Старт массовой продаже куличей был дан 2 апреля, а максимальный спрос был зафиксирован 6 и 7 апреля", — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.
РИА Новости: последние новости
Турпоток из Южной Кореи в Приморье за квартал вырос вдвое Новый грузовой терминал появился в "Шереметьево" Власти выделили средства на монтаж объектов к ЧМ-2018 в десяти регионах
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России662
Акции Сбербанка рухнули92
Курс доллара преодолел новый рубеж270
Путин наградил американского генерала58
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй86
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение