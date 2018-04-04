Как меняется облик столичных рынков с историей

В столице работают несколько десятков продовольственных рынков. Некоторые из них были реконструированы. «Вечерка» сделала подборку столичных рынков с богатой историей, которые преобразились.

Велозаводский рынок

Построен в начале 1930-х годов. Крытый рынок появился на этом месте — по Велозаводской улице в 1970-е годы. Со временем здание обветшало. В 2017 году рынок был закрыт на реконструкцию, которая завершилась в конце марта 2018 года. Стоимость работ оценивается в 600 миллионов рублей. Что изменилось?

После обновления территория рынка площадью в 13 тысяч квадратных метров была разделена на тематические зоны. Продукты, зелень, овощи, фрукты, рыба продаются с прилавков со специальной системой охлаждения. Всего на рынке заработало более 370 торговых точек. Представлена и продукция мелких фермеров. На льготных условиях работают мелкие огородники. Они могут взять в аренду место даже на один день, чтобы продать выращенный урожай. В этом как раз заключается особенность этого рынка. На его территории также расположилась оптовая зона для торговли цветами. По площади — она составляет 6 тысяч квадратных метров, она является одной из самых крупных в столице. Есть здесь аптека, банкоматы, дома быта, химчистка и кафе, а также паркинг на 150 машиномест. Адрес: улица Велозаводская 13, строение 1, метро «Автозаводская» и одноименная станция Московского центрального кольца Даниловский рынок

Является одним из старейших в городе. Первый крытый рынок появился на этом месте в середине 20 века. А вот более современное трехэтажное здание здесь построили в 1986 году. Его отличительной особенностью стал огромный купол диаметров 72 метра. В 2014 году город продал Даниловский рынок частному лицу, но с условим — провести капитальный ремонт здания и благоустроить прилегающую территорию. Все работы были выполнены — рынок открылся после преображения весной 2017 года. Реконструкция обошлась в 900 миллионов рублей. Что изменилось?

На рынке организовано свыше 200 торговых мест, часть из которых занимают сельхозпроизводители из различных российских регионов. Покупатели могут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, специи, цветы. Работают на территории рынка порядка 30 кафе и ресторанов. Шеф-повара готовят как традиционные, так и самые изысканные блюда разных кухонь мира: пекинскую утку, фалафель и осьминогов, армянскую долму, марокканский тажин, бургеры из лучшего российского мяса и дагестанские лепешки. Для посетителей постоянно проходят различные лекции, гастрономические лектории. Адрес: улица Мытная, 74 Усачевский рынок

Первые торговые ряды в районе Хамовники — по улице Усачева, появились в 1934 году. Здание рынка было построено в 1976 году. С годами его внешний облик утратил лоск и привлекательность, конструкции устарели. Обновление рынка было проведено поэтапно. Первая часть завершилась в 2012 году, вторая — осенью 2016 года. Что изменилось?

Фасад здания был облицован старинным кирпичом, увеличились витринные стекла, что добавило света. У рынка появилась своя веранда и чердачное помещение в виде мансарды. Полностью было обновлено холодильное оборудование. На рынке представлена продукция разной ценовой категории. Работают производители из разных регионов страны. В продаже: колбасные изделия, мясо, рыба, птица, молочные продукты, сыры, овощи, фрукты. Для посетителей работает около одного десятка ресторанов, проводятся мастер-классы, кулинарные шоу и дегустации. Адрес: улица Усачева, 26, метро «Спортивная» или станция Московского центрального кольца «Лужники»

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