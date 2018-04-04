Из чего складывается цена на коттедж, или Откуда берётся стоимость в 15 млн

Стоимость дома — это не только материалы и проект, но и работа строителей, отделочников, дизайнера и декоратора, ландшафтника и электрика. Чтобы правильно оценить стоимость всех работ по возведению дома, вам потребуются конкретные суммы и примеры.

В нашей новой статье мы приоткрываем завесу тайны над реальной сметой на строительство коттеджа. Давайте узнаем вместе, за что именно мы платим.

Система отопления: от 1 до 5 млн рублей

Системы отопления бывают разными, их стоимость тоже сильно варьируется:

самый доступный вариант — газовый котёл отечественного производства с разводом по всему коттеджу (к примеру, 300 метров площади) труб и радиаторов. Стоимость такой системы отопления — около миллиона рублей с работой по монтажу, сам котёл стоит около 250 тысяч рублей;

если мы выбираем систему на европейском газовом (или электрическом) котле с тёплым полом, то стоимость для коттеджа площадью 300 метров серьёзно увеличивается. Такой котёл стоит уже до миллиона рублей, а тёплый пол (нагревательный мат) — 3 000 рублей за квадратный метр. В итоге такая система отопления обойдётся почти в два миллиона рублей;

есть также геотермальные насосы и солнечные батареи. Подобные системы отопления комбинированного и энергоэффективного типа стоят до пяти миллионов рублей для небольшого коттеджа площадью до 300 метров.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Когда клиент оценивает стоимость своего будущего проекта, многие позиции часто ускользают из поля зрения. Например, стоимость отопления и остекления частного дома может отличаться в 10 или даже в 20 раз. Все зависит от того, какой вы хотите построить дом, обычный или энергоэффективный.

ecointeriors.ru Панорамное остекление: брать или не брать

Панорамное остекление может стоить по-разному. Если вы берёте окна производителя с именем, то за более высокое качество и сам бренд заплатите в 3—5 раз больше. На рынке панорамного остекления сейчас именно такие стандарты.

Например, взяв продукт московского luxury-бренда с собственной производственной базой, быстрым производством по эксклюзивным эскизам (за 3 месяца), профилем из натурального дерева и профессиональной обработкой древесины, мы получим сумму около 100 тысяч рублей за квадратный метр остекления.

Если же выберем масс-маркет, с алюминиевым профилем, с максимальным целым (единым) стеклом размером примерно 3 на 6 метров, с тёплым стеклопакетом, то получим стоимость 15 тысяч рублей за квадратный метр остекления.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Стоимость остекления в загородном доме может сильно варьироваться в зависимости от качества стеклопакетов и класса энергоэффективности окон. Например, однокамерные используются только для веранд или в тёплых регионах ( Италия Испания ), а пятикамерные могут сделать ваш дом пассивным, то есть предельно энергоэффективным.

ecointeriors.ru Ландшафтный дизайн и обустройство: от 4 млн рублей

В стандартный пакет ландшафтного дизайна входит строительство забора, обустройство парковки с навесом, террасы и патио, дорожки и клумбы, закупка саженцев, мульчирование земли, разбивка газона. Более крупные (и, конечно же, дорогостоящие) проекты включают создание водоёма или бассейна, летней кухни и сауны (или бани). Давайте посмотрим на цены.

Минимальный бюджет на все работы и материалы — около 1,5 млн рублей. Около половины здесь займёт стоимость забора, вторая половина — обустройство мест для летнего отдыха.

Бассейн будет стоить от 2 до 4 миллионов рублей (плавательный), водоём — от 1 до 3 млн рублей, в зависимости от типа (пейзажный или ландшафтный).

Летняя кухня, сауна или баня каждая стоят минимум 1,8 млн рублей, если учитывать, что обустройство парной уложится в минимальные 0,8 млн рублей, а кирпичный мангал с удобными столешницами — в 1 млн рублей.

Итоговая стоимость обустройства участка со всеми бонусами для загородной жизни только начинается с 4 млн рублей.

Сколько стоит работа строителей

Если вы хотите знать примерную сумму, то работа строителей и отделочников составляет половину стоимости дома. Конечно же, расчёт этот очень примерный, но всё-таки даёт вам более или менее ясную картину происходящего. Например, стоимость керамического блока, бетона для фундамента и материалов для кровли на коробку вашего дома составляет 6 млн рублей, а стоимость возведения такой коробки в Подмосковье — от 4 до 6 млн рублей.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Отделка экологичными материалами не увеличивает стоимость проекта и делает дом безопасным для вас и ваших детей. Подобрать экологичные варианты можно в любом ценовом сегменте.

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