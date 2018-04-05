Арбитраж принял сторону авиазавода в споре ВАСО и Росимущества 

С ведомства взыщут взыщут 268,9 млн рублей неосновательного обогащения. Арбитражный суд Воронежской области в споре ПАО «ВАСО» с территориальным управлением Росимущества в регионе принял сторону предприятия. Согласно решению суда, опубликованному во вторник, 3 апреля, с ведомства в пользу предприятия взыщут 268,9 млн рублей неосновательного обогащения. Первоначальная сумма иска составляла 395,7 млн рублей. Однако в удовлетворении остальной части искового требования суд предприятию отказал. ПАО «ВАСО» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к территориальному управлению Росимущества в январе 2018 года с просьбой взыскать с ведомства в свою пользу 395,7 млн рублей арендных платежей, перечисленных с июля 2013 года до конца 2017-го за пользование земельным участком под аэродромом предприятия. На ВАСО посчитали, что теруправление Росимущества получило незаконное обогащение, начисляя арендные платежи за пользование земельным участком как за землю под производственной площадкой, а не как территорию, на которой расположен аэродром. Основной судебного спора стали разногласия о функционале участка. В иске указывалось, что договор аренды земельного участка площадью 171,8 га между ВАСО и департаментом имущественных и земельных отношений региона был заключен в июне 2011 года. Согласно кадастровому паспорту, он относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования под размещение аэродрома. В октябре 2013 года в связи с перерегистрацией права собственности участок отошел в ведение территориального управления Росимущества, которое в 2015 году установило величину арендной платы в размере 89,9 млн рублей. В своих исковых претензиях ПАО «ВАСО» указывало, что при этом ведомство не учло приказ Минэконмразвития от 26 октября 2011 года, который установил особый порядок определения размеров арендной платы за землю под аэропортами и аэродромами, при котором показателем, повышающим ставку, является коммерческое использование и величина пассажиропотока. На авиазаводе утверждали, что в функции аэродрома «ВАСО» входит оказание услуг по обеспечению перелета и приема воздушных судов с пассажирами. Это прием бортов по согласованию с правительством РФ, ФСО, Минобороны и другими ведомствами во время визитов в регион федеральных чиновников. «То есть с аэропорта осуществляли взлет и на него совершали посадку воздушные суда с пассажирами. При этом пассажиропоток составляет менее 1 млн человек в год, это подтверждается журналами регистрации рейсов и пассажиров», — говорилось в иске. Учитывая особенность аэродрома, используемого ПАО «ВАСО», в отношении участка ставка арендной платы составляет 0,05 рублей за 1 кв. метр в год, было указано в документе. Соответственно, годовой размер арендной платы — 85,8 тыс. рублей в год, что в тысячу раз меньше выплачиваемых предприятием средств. С июля 2013 года эта сумма составила бы 380,9 тыс. рублей вместо выплаченных 396,1 млн Таким образом сумма неосновательного обогащения, по мнению юристов предприятия, составила 395,7 млн рублей. Елена Гончарова