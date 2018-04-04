Глеб Никитин поручил уделить особое внимание развитию транспортной инфраструктуры в районах региона

Как отметил по итогам заседания правительства министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов , глава региона Глеб Никитин поручил снижать нагрузку на муниципальные бюджеты в части ремонта и строительства дорог, и поддерживать районы в развитии транспортной инфраструктуры, передает пресс-служба областного правительства.

«Также наша задача — осуществлять контроль за расходованием средств на ремонт и строительство дорог в районах региона. Вопрос качества это ежедневная работа. Особое внимание в этом году будет уделено диагностике. Нам необходимо «оцифровать» все дороги региона, объекты транспортной инфраструктуры, для оценки их состояния. Результатом этой работы станет создание банка данных проблемных участков», — сообщил глава ведомства.

Также Вадим Власов заявил, что в настоящий момент осуществляется выполнение поручения Глеба Никитина по работе с Министерством экономического развития РФ по включению региона в пилотный проект по инфраструктурной ипотеке.

«Правительство региона ведет работу по выполнению этих поручений. На следующей неделе мы планируем направить заявку в Минэкономразвития», — заключил Власов.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог региона, в 2018 году на программу «Развитие транспортной системы Нижегородской области» из бюджета всех уровней будет выделено 17,6 миллиарда рублей.

Планируется ремонт 475,8 км автодорог и 1246 п.м. искусственных сооружений. На строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог в Нижегородской области предусмотрены средства в размере 2,6 миллиардов рублей. Планируется ввод в эксплуатацию 28,5 км автодорог и 415 п.м. искусственных сооружений. Главная задача — завершить до 30 апреля 2018 года объекты развития дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде в 2018 году. На эти цели в госпрограмме предусмотрены средства областного бюджета в размере 0,6 млрд рублей и запланирован ввод в эксплуатацию 4,53 км автодорог и 2 пешеходных переходов 164,6 п.м.

Активно в регионе планируют развивать государственно-частное партнерство («инфраструктурная ипотека»). Подготовлено обращение в Минэкономразвития РФ с предложениями Нижегородской области по объектам, планируемым к реализации в рамках ГЧП. В частности, речь идет о реконструкции автомобильной дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород со строительством транспортной развязки в районе деревни Ольгино. Протяженность 19,7 км, ориентировочная стоимость которой составляет 6,6 млрд рублей, обход г. Балахны, протяженность — 24 км, стоимость которой около 10 млрд рублей и северный обход г. Н. Новгорода, протяженность — 36 км, стоимость — 28 млрд рублей.