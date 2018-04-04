Эксперты прокомментировали новость о мигрантах, начавших массово скупать элитное жилье в России

Речь — о нашумевших выводах, сделанных агентством недвижимости «Метриум» на основе обращений к ним бизнес-эмигрантов. За 1 квартал 2018 года таких обращений стало на 21% больше, доложили общественности аналитики агентства. Вспомнив о недавней публикации «Кремлевского доклада» и ужесточении британских законов о контроле за сделками с недвижимостью, аналитики (а вместе с ними и ряд СМИ) радостно предположили, что обжившиеся за кордоном состоятельные россияне дружно начали готовить себе плацдарм для отступления, реэмиграции и размещения капиталов в родных палестинах.

В качестве «независимого» аргумента в новости фигурировали и $122 млн, зафиксированные Центробанком в 4-м квартале 2017 года в виде трансграничных переводов, осуществленными резидентами России на операции с нашей недвижимостью.

Опрошенные «Вечеркой» эксперты весьма скептически восприняли далеко идущие выводы, заявив, что никакого активного оживления на рынке элитного жилья они не замечают. «Рынок вял», «рынок на спаде», «все, кто мог, давно уже все купили», — именно так характеризовали они нынешнее состояние с покупкой элитки.

Не разделил оптимизма коллег и исполнительный директор агентства элитной недвижимости Quadro Real Estate Александр Иванов

— Всю эту историю замутил «Метриум», у которого аналитики работают в тесной связке с пиарщиками и, судя по количеству перепечаток, довольно хорошо. Но давайте посмотрим на факты. В основе выводов лежат данные ЦБ о неких деньгах, переведенных из-за рубежа на приобретение некой недвижимости. Деньги перевели, но были ли они потрачены? Не факт. Но даже если на них купили недвижимость, где говорится о покупке элитного жилья для наших уехавших олигархов? Нигде. И сказано не будет, так как это закрытая финансовая информация. А может, вы когда-нибудь видели, чтобы в графе «назначение платежа» кто-нибудь писал: «На покупку элитной квартиры»? Я тоже не видел. Вполне могло ведь быть и так: кто-то перевел эти деньги (не самую, к слову, огромную сумму), чтобы приобрести, скажем, 10 бизнес-центров по всей России. Или сплошь и рядом случаются ситуации, когда, например, строят огромный жилой комплекс эконом-класса, и туда входят инвесторы, которые покупают сразу 200 квартир. Учитывая спад рынка, неплохое вложение.

Иными словами, в умах потребителей новостей смешали две, не связанные друг с другом истории: данные ЦБ об общих затратах на недвижимость в стране, пришедших с зарубежных счетов, и некую динамику отдельно взятой компании (причем, не по реальным сделкам, а по обращениями, звонкам, письмам и прочей, не проведенной через бухгалтерию, абстракции). В общем, в очередной раз смешали теплое с мягким и сделали вывод о громком. А заодно еще и олигархов походя обидели, решив, что им тут жить, бедным, негде:

— Обеспеченные люди, попадающие в «кремлевские» и им подобные списки, — говорит Иванов, — не склонны делать резких движений. У таких людей везде всего хватает — и банковских счетов, и бизнесов, и недвижимости в самых разных местах Земного шара. И на Европе с Америкой свет клином, поверьте, не сошелся. Как говорится, им есть где бросить кости. Могут, конечно, по случаю и очередную квартирку в Москве прикупить, тем более, по бросовой цене. Сейчас хорошее время покупать. Можно лениво и неспешно выбрать действительно крутые варианты. Но говорить на этом основании, что началась реэмиграция и возвращение капитала… Это как говорить «Халва, халва» в надежде почувствовать наконец ее вкус во рту.

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