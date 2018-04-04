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За неделю на лечение изувеченного соседом Вани Крапивина собрали половину суммы
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За неделю на лечение изувеченного соседом Вани Крапивина собрали половину суммы 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Юному северодвинцу Ивану Крапивину, пострадавшему от рук пьяного соседа, требуется примерно 3 380 000 рублей на 3 месяца реабилитации в испанской клинике «Кирон». Всего за неделю удалось собрать половину необходимой суммы. Теперь осталось собрать 1 720 680 рублей.
Прежде чем выйти на федеральный уровень, волонтеры и родственники Ивана собирали средства на территории Архангельской области. Тогда удалось собрать более 300 тысяч рублей.
Историей Вани заинтересовался Первый канал. 26 марта о сборе средств для мальчика фондом помощи «Диана» объявили в эфире передачи Андрея Малахова «Прямой эфир». В тот же день питерские врачи прооперировали Ваню и вживили ему в черепную коробку титановые пластины. Операция прошла тяжело, понадобилось два переливания крови. Сам Ваня после операции пролежал 3,5 дня в реанимации.
Родителей Ивана лишили родительским прав и его временным опекуном стал его старший брат Илья. Он живет в комнате в коммунальной квартире, где пьяный сосед и изувечил Ивана, со своей женой и дочкой. Для получения постоянного опекунства родственных связей недостаточно — нужны хорошие жилищные условия.
Фонд помощи «Диана» смог найти в Северодвинске трехкомнатную квартиру в аренду, где Илья будет жить со своим братом и семьей. Квартира была не в идеальном состоянии — выбитое стекло, отсутствие люстр, обшарпанная краска на стенах и полу, потребность заменить смеситель и карнизы.
Сделать ремонт в квартире вызвались северодвинцы-волонтеры. Кроме ремонта, они привезли в квартиру мебель, люстры, посуду, материалы для ремонта и перечисляли средства для аренды квартиры. Теперь Илья может оформить постоянное опекунство над Ваней.
Узнать подробнее, как можно помочь юному северодвинцу, можно в его группе помощи во «ВКонтакте».
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