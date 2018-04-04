Число обманутых дольщиков в Удмуртии за 2017 год сократилось на 136 человек 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по итогам 2017 года число обманутых дольщиков сократилось на 136 человек. Как сообщил на коллегии в среду, 4 апреля, министр строительства республики Иван Ястреб, количество проблемных объектов стало на два меньше.
«12 апреля прошлого года силами ЖСК «Надежный» был введен в эксплуатацию жилая часть 12-этажного жилого дом по улице Перова, 47а. 14 участников строительства многоквартирного дома в ЖК «Зеленодолье» Завьяловского района получили страховые выплаты в связи неисполнением своих обязательств застройщиком «Долина-Строй», — сказала Ястреб.
По словам министра, решение этой проблемы обманутых дольщиков является одной из приоритетных.
«Для объектов, где достройка невозможно — это объекты по улице Баранова, Сабурова, Береговая будем принимать республиканский закон №42 по проведению конкурса на определение застройщика готового предоставить квартиры обманутым дольщикам в обмен на предоставление в аренду земельного участка на жилищное строительство. Для объектов, где возможна достройка реализуется процедура смены застройщика в рамках банкротства или поддержка созданных гражданами жилищно-строительных кооперативов для завершения строительства», — сказал Иван Ястреб.
Также он отметил, что по некоторым объектам долевого строительства уже определены сроки сдачи.
«Объект по переулку Широкий, 123 в Ижевска до 1 августа 2018 года. 16-этажный дом по улице Петрова — 123 дольщика — второй квартал 2019 года. Минстроем России уже одобрена заявка о возможности смены застройщика на этом объекте. Новым застройщиком жилого дома станет «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». 1 марта 2018 года они вышли с заявлением в арбитражный суд Удмуртии о намерении стать приобретателем недостроенного объекта. Заседание арбитражного суда состоится 16 апреля. ЖК «Родниковый край» (Хохряки — прим.ред) — 172 договора долевого участия — планируем сдать в третьем квартале 2019 года», — резюмировал министр.