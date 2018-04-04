Число обманутых дольщиков в Удмуртии за 2017 год сократилось на 136 человек

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии по итогам 2017 года число обманутых дольщиков сократилось на 136 человек. Как сообщил на коллегии в среду, 4 апреля, министр строительства республики Иван Ястреб , количество проблемных объектов стало на два меньше.

«12 апреля прошлого года силами ЖСК «Надежный» был введен в эксплуатацию жилая часть 12-этажного жилого дом по улице Перова, 47а. 14 участников строительства многоквартирного дома в ЖК «Зеленодолье» Завьяловского района получили страховые выплаты в связи неисполнением своих обязательств застройщиком «Долина-Строй», — сказала Ястреб.

По словам министра, решение этой проблемы обманутых дольщиков является одной из приоритетных.

«Для объектов, где достройка невозможно — это объекты по улице Баранова, Сабурова, Береговая будем принимать республиканский закон №42 по проведению конкурса на определение застройщика готового предоставить квартиры обманутым дольщикам в обмен на предоставление в аренду земельного участка на жилищное строительство. Для объектов, где возможна достройка реализуется процедура смены застройщика в рамках банкротства или поддержка созданных гражданами жилищно-строительных кооперативов для завершения строительства», — сказал Иван Ястреб.

Также он отметил, что по некоторым объектам долевого строительства уже определены сроки сдачи.