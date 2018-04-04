ОНФ предлагает Росреестру ввести блокчейн при регистрации прав на землю

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Эксперты центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса направили в Росреестр предложения о введении технологии блокчейн при регистрации прав на земельные участки, что поможет исключить случаи наложения сельскохозяйственных земель на земли лесного фонда, сообщила пресс-служба ОНФ в среду.

В организации уточнили, что в настоящее время Росреестр в пилотном режиме использует эту технологию только по теме долевого строительства. В ОНФ считают, что распространить ее нужно и на регистрацию прав на земельные участки, увязав данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с остальными реестрами (лесные, водные и прочие), чтобы избежать кадастровых ошибок.

"Мы убеждены, что технология блокчейн поможет синхронизировать базу земельных участков Росреестра с соответствующими базами Рослесхоза , ООПТ и других ведомств, чтобы избежать оформления прав собственников на экологически эффективных территориях. Свои предложения мы направили в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии", — цитирует пресс-служба движения слова координатора центра ОНФ Дмитрия Миронова

В организации уточнили, что от граждан регулярно поступают обращения в связи с тем, что из-за постоянных кадастровых ошибок, выраженных в наложении участков недвижимости или сельскохозяйственных земель на территории природные объекты, с карты России фактически исчезают леса, особо охраняемые природные территории, а также реки и озера.

Так, в пример в ОНФ приводят ситуацию с выдачей кадастровой палатой Республики Алтай двух свидетельств на один и тот же участок министерству природных ресурсов Республики и одновременно местному предпринимателю. В связи с этим, отмечают в ОНФ, погибает уникальный сосновый бор рядом с озером Телецкое. Проблема в том, поясняют в организации, что по одному документу там лес, а по другому — сельскохозяйственные земли, которые необходимо от этого леса очистить. «Этим сейчас и злоупотребляет местный предприниматель, уничтожая природную территорию путем вырубки бора», — добавили в пресс-службе.