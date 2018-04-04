19 аварийных домов снесут в Нижегородском районе

19 аварийных домов снесут в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Согласно информации, на эти цели районной администрации выделено 18 млн рублей.

В частности, до 15 июня будут демонтированы дома на улицах Грузинской, Малой Ямской, 3-ей Ямской, Маслякова, Сеченова, Чернышевского, Дальней, Большой Перекрестной, на Сенной площади и в Лудильном переулке.

По состоянию на 1 апреля текущего года в Нижегородском районе расселен 91 аварийный дом. На их отключение от инженерных коммуникаций и последующий демонтаж потребуется 96,8 млн рублей. Еще в отношении 20-ти домов ведется работа по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

К июлю 2018 года планируется завершить расселение еще 38 домов, в 23-х из них осталось всего по одной нерасселенной квартире. После этого областная целевая программа «Волнового переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в Нижегородском районе будет завершена. Общее количество расселенных аварийных домов на территории Нижегородского района составит 129 объектов, говорится в сообщении.