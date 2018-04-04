Собственников жилья могут освободить от обязанности размещать документы в ГИС ЖКХ

Госдуму внесён проект федерального закона, предлагающий освободить граждан от обязанности размещать в государственно-информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) договоры оказания услуг по содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Данную обязанность предлагается возложить на лиц, с которыми собственники заключили такие договоры.

Авторами документа являются зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и зампредседателя Комитета палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин

Как указывается в пояснительной записке, сейчас в случае непосредственного управления многоквартирным домом на собственников жилья возлагается обязанность по размещению в ГИС ЖКХ договоров, которые заключены с ресурсоснабжающими организациями и компаниями, выполняющими работы и оказывающими услуги по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Неисполнение гражданами этой обязанности влечёт штраф в размере 1000 рублей.

Авторы законопроекта сообщают, что непосредственное управление реализуется в домах, где расположено не более 16 квартир. Отмечается, что, как правило, такие дома располагаются в маленьких населённых пунктах, а собственниками в основном являются пенсионеры и граждане с невысоким уровнем доходов. Иногда они не имеют необходимой техники (компьютер, ксерокс, сканер) для размещения в ГИС соответствующих договоров. Это означает, что они могут быть несправедливо оштрафованы, указывают разработчики документа.

Вместе с тем при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники заключают договоры с поставщиками услуг, которые также обязаны размещать информацию о домах. Отмечается, что они в отличие от пенсионеров обладают необходимыми средствами и профессиональными навыками для исполнения этой обязанности. Кроме того, они в первую очередь заинтересованы в заключении указанных договоров, подчёркивают авторы документа.

«Законопроектом предлагается возложить обязанность по размещению в ГИС ЖКХ договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заключённые на лица, осуществляющих соответствующие виды деятельности, с которыми собственники их заключили, одновременно освободив граждан от этой обязанности», — говорится в пояснительной записке.