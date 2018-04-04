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Более 10 человек было спасено при пожаре на Ленинградке
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Более 10 человек было спасено при пожаре на Ленинградке 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В одном из домов на Ленинградском шоссе в двухкомнатной квартире вспыхнул пожар. В результате ЧП было спасено 15 человек, из них двое детей. Об этом сообщил источник в МЧС.
— В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу Ленинградское шоссе, дом 108. Произошло возгорание в двухкомнатной квартире, расположенной на 29-м этаже. Было установлено, что жильцов в квартире нет. С вышележащих этажей при помощи самоспасателей было эвакуировано 15 человек, — уточнил источник.
Еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. Причина пожара и ущерб устанавливаются. (то)
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