Более 10 человек было спасено при пожаре на Ленинградке

В одном из домов на Ленинградском шоссе в двухкомнатной квартире вспыхнул пожар. В результате ЧП было спасено 15 человек, из них двое детей. Об этом сообщил источник в МЧС.

— В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу Ленинградское шоссе, дом 108. Произошло возгорание в двухкомнатной квартире, расположенной на 29-м этаже. Было установлено, что жильцов в квартире нет. С вышележащих этажей при помощи самоспасателей было эвакуировано 15 человек, — уточнил источник.

Еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. Причина пожара и ущерб устанавливаются. (то)