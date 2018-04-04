Ещё
В Молжаниновском планируют построить новые школы и детские сады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Молжаниновском планируют построить новые школы и детские сады 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Жилье комфорт-класса, детские сады на 2,6 тысяч мест, школы на 5,9 тысяч мест планируют построить в Молжаниновском. Новые жилые, социальные и коммерческие объекты планируют возвести на землях, принадлежащих акционерному обществу «Химки-Молжаниново».
Они расположены участке вдоль Ленинградского шоссе от деревни Черкизово до Новосёлок.
Застройщиком выступит строительная компания «Самолёт две столицы».
— Мы планирует построить около 1,5 млн кв. метров жилья комфорт-класса, а также индустриальный парк, чтобы обеспечить жителей рабочими местами, — сообщил генеральный директор компании-застройщика Игорь Евтушевский.
На сегодняшний день ведётся работа над проектом планировки территории. Начать строительство планируют в начале 2019 года. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Более 10 человек было спасено при пожаре на Ленинградке За месяц станциями БКЛ воспользовались более 1,2 млн пассажиров Новые дома и детские сады построят в Молжаниновском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»184
Украина будет задерживать все крымские суда451
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля30
Кемеровчанину по ошибке перевели на счет 30 млн рублей58
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение