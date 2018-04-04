В Молжаниновском планируют построить новые школы и детские сады

Жилье комфорт-класса, детские сады на 2,6 тысяч мест, школы на 5,9 тысяч мест планируют построить в Молжаниновском. Новые жилые, социальные и коммерческие объекты планируют возвести на землях, принадлежащих акционерному обществу «Химки-Молжаниново».

Они расположены участке вдоль Ленинградского шоссе от деревни Черкизово до Новосёлок.

Застройщиком выступит строительная компания «Самолёт две столицы».

— Мы планирует построить около 1,5 млн кв. метров жилья комфорт-класса, а также индустриальный парк, чтобы обеспечить жителей рабочими местами, — сообщил генеральный директор компании-застройщика Игорь Евтушевский

На сегодняшний день ведётся работа над проектом планировки территории. Начать строительство планируют в начале 2019 года. (то)