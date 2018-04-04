В Подмосковье популярными локациями для покупки квартир являются зоны в 5–20 км от МКАД

Самыми востребованными у покупателей жилья локациями в Подмосковье являются зоны в 5-20 километрах от МКАД в южном, западном и северо-западном направлениях, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации застройщиков Московской области.

Строительную отрасль ждет серьезная трансформация. Эксперты утверждают, что с начала июля 2018 года конкуренция значительно усилится. На рынке останутся только те компании, которые смогут соответствовать новым требованиям регулятора. Среди требований особое опасение сообщества вызывает ограничение дееспособности застройщиков по распоряжению средствами. Кроме того, у компаний не должно быть кредитов и долгов, а у застройщика должен быть запас собственных средств в размере 10% от цены дома.

«В последние годы спрос в Подмосковье стабилизировался на уровне 92-96 тысяч квартир в год. При этом объем предложения не полностью покрывается спросом, поэтому покупатель стал более избирательным. Интересующие его проекты сочетают несколько важнейших параметров, среди которых стоимость квадратного метра, транспортная доступность, наличие по соседству крупных городов и интересная концепция жилого комплекса», — сказала директор по маркетингу Urban Group Татьяна Калюжнова

Она добавила, что при этом самыми востребованными у потребителей локациями в Подмосковье сейчас являются зоны в 5-20 километрах от МКАД в южном, западном и северо-западном направлениях.

Главным драйвером поддержания спроса на первичное жилье до сих пор выступает снижение ставки по ипотеке. Однако девелоперам необходим рост потребительской активности.

По словам генерального директора ЗАО «ГВСУ Риэлти» Геннадия Толкачева, необходимо максимально быстро реагировать на изменение спроса со стороны покупателей недвижимости.

«Один из решающих факторов при выборе квартиры, помимо ценообразования, — это объемно-планировочные решения. Покупатели сегодня не хотят переплачивать за лишние метры и желают получить максимум полезной площади», — добавил Толкачев.

В современных условиях покупатели квартир сталкиваются с избытком информации, считает PR-директор ФСК «Лидер» Екатерина Самородова. По ее словам, «только по запросу „новостройка“, „строительство“ или „недвижимость“ в день выходит более 20 тысяч уникальных публикаций», и существует не так много способов перекрыть информационный шум: говорить чаще или придумывать нестандартные информационные поводы.