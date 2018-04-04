Многофункциональный жилой комплекс возведут на улице Дыбенко

Многофункциональный жилой комплекс, в состав которого войдут пять жилых корпусов, объединенных подземной автостоянкой, планируют построить по адресу ул. Дыбенко, вл. 1, в границах транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино». В рамках проекта предусмотрено размещение помещений общественного назначения (офисов, магазинов непродовольственных товаров, кафе с вендинговыми автоматами, мини-кафе, кафе-мороженого, кафетерия и кафе-кондитерской) на первом этаже, а также создание дошкольной образовательной организации кратковременного пребывания детей. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«В корпусах в сумме расположится 1 тыс. 251 квартира общей площадью 63 тыс. 119 кв. м. В составе жилого комплекса появятся 409 однокомнатных, 331 двухкомнатная, 242 трехкомнатных и 121 четырехкомнатная квартира, а также 148 студий. Кроме того, запроектирована подземная стоянка», — уточнил Валерий Леонов

Как отметил председатель Москомэкспертизы, придомовая территория обладает довольно сложным рельефом. Это позволит творчески подойти к благоустройству, организовать несколько разноуровневых зон и создать действительно красивое пространство для отдыха жителей. (то)