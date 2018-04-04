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Штрафы на 6,26 млн руб. наложены на участников строительства на северо-востоке Москвы в январе-марте
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Штрафы на 6,26 млн руб. наложены на участников строительства на северо-востоке Москвы в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Штрафы на сумму более 6,2 млн руб. наложены на участников строительства на северо-востоке Москвы в январе-марте 2018 г., сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
«В ходе проведения проверок в СВАО в общей сложности выявлено 265 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», — приводятся в сообщении слова начальника Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что с начала года специалисты Мосгосстройнадзора провели 136 проверок объектов, строящихся на территории СВАО. Участникам строительства выдано 94 предписания об устранении нарушений, оформлено 97 протоколов об административных правонарушениях в области строительства, наложены штрафные санкции на общую сумму 6,26 млн руб. Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.
«На контроле Мосгосстройнадзора в Северо-Восточном округе столицы находится 52 объекта капитального строительства общей площадью почти 1,8 млн кв. м, в том числе три поликлиники, ввод в эксплуатацию которых намечен в этом году», — добавили в пресс-службе.
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