Строительство жилого дома в Королеве планируют завершить в I квартале 2021 г.

Строительство жилого дома в Королеве планируется завершить в I квартале 2021 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства жилого дома на ул. Полевая в микрорайоне Болшево городского округа Королев. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. Жилой дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщик — ООО «Гранель». Плановое завершение строительства в I квартале 2021 г.», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе пояснили, что, согласно проекту, общая площадь жилого дома составит 4 тыс. 284 кв. м. Дом рассчитан на 64 квартиры, среди которых: однокомнатных — 24, двухкомнатных — 24, трехкомнатных — 16. Площадь квартир составит 3 тыс. 109 кв. м.

Отмечается, что на первом этаже разместятся нежилые помещения. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.