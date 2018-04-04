Новый грузовой терминал появился в «Шереметьево»

Его начали строить в прошлом году, терминал сможет принимать более 380 тысяч тонн грузов ежегодно.

Новый грузовой терминал открылся в аэропорту "Шереметьево" . Его строительство было начато в прошлом году. Об этом сообщил телеканал "360".

Новый терминал будет принимать более 380 тысяч тонн грузов ежегодно. Вся работа автоматизирована, принимаются и обрабатываются грузы разного типа и разных габаритов. Генеральный директор грузового терминала аэропорта "Шереметьево" рассказал что планируется приступить к строительству еще одного грузового терминала.

"Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, то есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект где-то через два года", — сообщил Владимир Федоренко

Новый грузовой терминал в "Шереметьево" может появиться к 2020 году.