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Новый грузовой терминал появился в Шереметьево
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Новый грузовой терминал появился в «Шереметьево» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Его начали строить в прошлом году, терминал сможет принимать более 380 тысяч тонн грузов ежегодно.
Новый грузовой терминал открылся в аэропорту "Шереметьево". Его строительство было начато в прошлом году. Об этом сообщил телеканал "360".
Новый терминал будет принимать более 380 тысяч тонн грузов ежегодно. Вся работа автоматизирована, принимаются и обрабатываются грузы разного типа и разных габаритов. Генеральный директор грузового терминала аэропорта "Шереметьево" рассказал что планируется приступить к строительству еще одного грузового терминала.
"Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, то есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект где-то через два года", — сообщил Владимир Федоренко.
Новый грузовой терминал в "Шереметьево" может появиться к 2020 году.
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